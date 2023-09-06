香港知名愛心歌手關心妍 邀您參加舊金山灣區演唱會

關心妍SHiNE演唱會，邀請您成為這次演唱會的一份子，一同為殘疾孩童盡一份心力，瞭解更多演唱會詳情請掃描QR Code。

關心妍Jade Kwan將於11月4和5日，在三藩市灣區紅木城Redwood City的Fox Theatre舉行兩場的「關心妍SHiNE妍亮福音慈善演唱會」，為天津「和平之君兒童福利 院」籌款。

自1990年移居加拿大 的香港 知名流行音樂歌手關心妍，於1999年在加拿大獲得全球華人 新秀歌唱大賽奪得冠軍，同年在上海舉行的全球華人新秀歌唱大賽再獲「最具潛質獎」後，正式進軍樂壇。在歌唱領域鶴立雞群的關心妍更有鋼琴、吉他、爵士等多項傲人的音樂才華，橫掃各大頒獎禮獲頒「優秀流行歌手大獎」、「飛躍大獎銅獎」以及「卓越表現大獎-銀獎」等殊榮；並多次於香港最大，娛樂表演的最高殿堂-紅磡體育館，大家熟知的紅館，舉辦大型個人演唱會，登上音樂事業巔峰。

除了屬於自己的輝煌音樂事業外，關心妍更是唯一一位同時擁有香港十大傑出青年和香港傑出義工兩項目的香港歌手；憑藉對生命的大愛，關心妍熱愛公益服務，積極參與各種慈善活動，成立了「妍亮生命慈善基金」來幫助香港的問題青年走出陰霾，透過自己的音樂教育中心來協助喜歡音樂的低收入 家庭，透過學習音樂，讓青少年的心理與情緒能得到舒緩，進而走回人生正軌。是現今才華與公益兼具不可多得的愛心歌手。

美國慈親基金會與「和平之君」兒童福利院，是美國太子行創辦人楊應瑞先生所成立，20年來，仔細地照顧且幫助了數百位重度殘疾孩童，從 2007 年至今，已有 50 多名被國內及海外家庭所領養，在愛的雨露下得到新生，開啟新的人生篇章，孩子們發自內心的笑顏，感染了千萬眾生。藉由福利院，把愛與關懷帶給有需要的人。

由美國慈親基金會主辦的《關心妍 SHiNE演唱會》，票價有$68/88/108，演唱會所有營利將捐出用於幫助殘疾孤兒；曲目將是由關心妍精心挑選：有廣東話、國語以及英語等歌曲，同時，每位音樂會參與者將獲贈由多家廠商贊助零售價值超過50美元的禮品包。兩場演唱會坐位有限，希望您能與親朋好友們盡速購票，積極參與，成為這次演唱會的一份子。購票網址：https://www.popsfoundation.org

美國慈親基金會感謝贊助商支持此次演唱會活動，同時也歡迎各界共襄盛舉，支持、分享和參與此次關心妍SHiNE演唱會活動。

協辦機構：妍亮生命慈善基金、永恆音樂事工、美麗傳奇、美國恩雨之聲

鑽石贊助商: 美國太子行、鯉魚門點心•海鮮•茶寮、1-2-3 Let’s Go!；白金贊助商：美國貿易公司、康元 (北美) 有限公司、博菲特印刷；金牌贊助商: 依力臣藥業有限公司；銀牌贊助商：Rainmaker地產

(截至今日)。