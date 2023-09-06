我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

升息+豪宅稅衝擊 南加酒店交易量年減60%

金山掃毒3個月逮數百癮君子 民眾無感：毒販依舊猖獗

腎臟專科章明發醫生 呼籲定期健檢有助預防腎臟疫病

紐約訊
腎臟專科章明發醫師提醒民眾注意日常飲食勞逸結合，並定期健檢驗尿有助預防腎臟疫病，通國、台語及印尼話等。
腎臟專科章明發醫師提醒民眾注意日常飲食勞逸結合，並定期健檢驗尿有助預防腎臟疫病，通國、台語及印尼話等。

位於法拉盛38大道136-20號飛越皇后大樓五樓的章明發(Surya Viriya)腎臟專科醫師診所，設備先進、醫療條件完善，大樓電梯上落方便，就診快捷，是腎臟病患省時省力安心治療的首選。章明發醫師更是研究人種腎臟疾病病因專家，歡迎致電預約前往諮詢問診。

章明發醫師為印尼華僑，畢業於台灣高雄醫學院，來美後就讀於紐約下州(Down State)醫學院，專攻腎臟專科，擁有接近30年從事腎臟專科的研究及臨床經驗，並發表過多篇有關全球不同人種的腎病論文，現為下州醫學院住院副教授、研究生導師、顧問醫師、奧本岱爾(Aubrndale)洗腎中心主治醫生，專治腎衰竭及洗腎(血透、腹透)等問題。

據統計資料顯示美國患有腎臟疾病的人相當多，需要終生靠洗腎過活的人也不少，而當中每個族裔罹患此病的成因也不盡相同，高血壓糖尿病、腎絲球腎炎、腎結石、遺傳性疾病(如多囊腎)、長期使用未經醫師處方的藥物，包括止痛藥、抗生素、減肥藥、利尿劑或偏方等都是腎臟病的成因。

章醫師表示很多新移民通常是拼工作、賤賣自己的健康，引致勞累過度、飲食不調，忽視腎臟的保養，而走上洗腎之路，所以提醒民眾平時對腎臟的呵護是每個人都應要特別注意。

章醫師指出，目前腎臟疾病所引起的併發症導致死亡已排在全球首位，而全球華人病患者更是直線上升。「預防勝於治療」章醫生重申病從口入的非常道理，溫馨提醒民眾要養成良好生活作息和飲食習慣，三多（多纖維、多蔬菜、多喝水）、三少(少鹽、少油、少糖)、不抽煙、不憋尿、不熬夜，保持運動、勞逸結合是最佳的預防措施，還有注意定期的身體健康檢查和驗尿篩檢均有助預防腎臟疾病。

章明發腎臟專科診所地址：136-20 38th Ave., 5A, Flushing, NY11354(飛越皇后大樓5樓)，電話：718-888-7901。診所營業時間﹕每週星期一、四、五、六上午10時到下午6時，歡迎電話預約諮詢。

醫學 高血壓 糖尿病 法拉盛 8大道

上一則

減少地鐵衝浪 紐約市府邀請高中生製作宣傳短片

下一則

州眾議員寇頓提醒耆老 留意紅藍卡電話詐騙

熱門新聞

不少食客也準備了禮物給梁雪梅，有親筆寫的信、精美的賀卡、一個不捨得擁抱。(記者張心╱攝影)

華埠最受歡迎腸粉歇業 百名食客排隊相送

2023-09-02 02:23
紐約一華人在長島市一家中餐館用餐，結帳未還信用卡，遭盜刷數千元。圖為示意圖。(Pexels)

中餐館用餐 結帳未還信用卡 華人遭盜刷數千元

2023-09-01 02:28
根據居民的投訴評比，羅斯福島是紐約市最乾淨的社區。（記者和釗宇／攝影）

全美最髒城市 紐約市排第17 最髒社區在這裡

2023-09-01 07:21
布碌崙居民許亞楠日前在曼哈頓搭乘地鐵時，遭一名陌生男子推下軌，左腿骨折。(記者顏潔恩/攝影)

紐約華女深夜下班乘地鐵回家 被歹徒推落鐵軌 左腿骨折

2023-08-30 21:38
張煦說，進雨林之前，特地和家裡人通了電話，「就是告訴他們，做好準備」，他停頓，「我抱著有可能一去不回的想法」。(華人移民提供)

華人走線3個月來美 1天僅賺20元「一點都不後悔」

2023-09-04 02:28
據移民律師介紹，現在的美墨邊境走線者基本都會被抓捕，釋放後會被發放一個定位手機，並需要及時去海關處報道，於是人們常常在各地的海關局門口看到長龍，紐約也不例外。(記者高雲兒╱攝影)

中國疫情「把人逼得沒辦法」華人花幾十萬人民幣走線來美

2023-09-03 21:24

超人氣

更多 >
你可能每晚對手機做這事 蘋果警告絕不要做

你可能每晚對手機做這事 蘋果警告絕不要做
日經：北戴河會議習近平遭中共元老斥責

日經：北戴河會議習近平遭中共元老斥責
早餐健康吃 這些是4位癌症醫生的選擇

早餐健康吃 這些是4位癌症醫生的選擇
別在「早上10點半」去麥當勞？前廚師揭意想不到內幕

別在「早上10點半」去麥當勞？前廚師揭意想不到內幕
迅速煮一餐 營養師愛買好市多6種罐頭

迅速煮一餐 營養師愛買好市多6種罐頭