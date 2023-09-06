腎臟專科章明發醫生 呼籲定期健檢有助預防腎臟疫病

腎臟專科章明發醫師提醒民眾注意日常飲食勞逸結合，並定期健檢驗尿有助預防腎臟疫病，通國、台語及印尼話等。

位於法拉盛 38大道 136-20號飛越皇后大樓五樓的章明發(Surya Viriya)腎臟專科醫師診所，設備先進、醫療條件完善，大樓電梯上落方便，就診快捷，是腎臟病患省時省力安心治療的首選。章明發醫師更是研究人種腎臟疾病病因專家，歡迎致電預約前往諮詢問診。

章明發醫師為印尼華僑，畢業於台灣高雄醫學 院，來美後就讀於紐約下州(Down State)醫學院，專攻腎臟專科，擁有接近30年從事腎臟專科的研究及臨床經驗，並發表過多篇有關全球不同人種的腎病論文，現為下州醫學院住院副教授、研究生導師、顧問醫師、奧本岱爾(Aubrndale)洗腎中心主治醫生，專治腎衰竭及洗腎(血透、腹透)等問題。

據統計資料顯示美國患有腎臟疾病的人相當多，需要終生靠洗腎過活的人也不少，而當中每個族裔罹患此病的成因也不盡相同，高血壓 、糖尿病 、腎絲球腎炎、腎結石、遺傳性疾病(如多囊腎)、長期使用未經醫師處方的藥物，包括止痛藥、抗生素、減肥藥、利尿劑或偏方等都是腎臟病的成因。

章醫師表示很多新移民通常是拼工作、賤賣自己的健康，引致勞累過度、飲食不調，忽視腎臟的保養，而走上洗腎之路，所以提醒民眾平時對腎臟的呵護是每個人都應要特別注意。

章醫師指出，目前腎臟疾病所引起的併發症導致死亡已排在全球首位，而全球華人病患者更是直線上升。「預防勝於治療」章醫生重申病從口入的非常道理，溫馨提醒民眾要養成良好生活作息和飲食習慣，三多（多纖維、多蔬菜、多喝水）、三少(少鹽、少油、少糖)、不抽煙、不憋尿、不熬夜，保持運動、勞逸結合是最佳的預防措施，還有注意定期的身體健康檢查和驗尿篩檢均有助預防腎臟疾病。

章明發腎臟專科診所地址：136-20 38th Ave., 5A, Flushing, NY11354(飛越皇后大樓5樓)，電話：718-888-7901。診所營業時間﹕每週星期一、四、五、六上午10時到下午6時，歡迎電話預約諮詢。