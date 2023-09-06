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康美美容學院步入第十六年 課程多樣助你 考執照享高薪

紐約訊
康美美容學院畢業生，輕鬆融入社區並深受美容業者青睞。
康美美容學院畢業生，輕鬆融入社區並深受美容業者青睞。

2023年，康美美容學院正式進入第十六年了。一路走來，感謝學生、老師及全體員工的愛護，讓康美能不斷地努力改變與進步。康美美容學院在新的一年，勢必要交出更好的成績，為學員們提供更好的教育質量，著重提高學員們的專業知識和技術水準，並隨著科技的發展提供更多元化的網路課程，加強實地操作課程和多樣化的技術設計。秋季班現正火熱招生中，歡迎有心以專業謀取更好生活的僑胞把握前往或致電諮詢。

康美美容學院多年來培養了無數美髮師、美容師及美甲師，她們憑藉所學的專業技術通過了考試、獲取了州政府執照，並得以在華人社區提供各類專業服務。不僅是實質改善了生活的開始，更成功地以自身所學的一技之長，獲得了豐厚的收入及顧客的肯定。

疫情後的2023年，各種專業皆將接受更多且更嚴格的要求與競爭，特別是美容行業從事者，更要不斷學習新知識並對更多新產品進行充分瞭解，這樣才能適應社會的需求。康美美容學院提供美容從業者所需的課程，歡迎洽詢瞭解。

對於新入學的學生，康美美容學院擁有最專業的美容師資團隊執教，包括多位在職佼佼者，是新生學習者最好的學習機會。該校每期招生名額有限，歡迎有志從事相關行業的人仕盡速把握，報名參加學習。

2023年康美美容學院提供大牌、美容、美甲課程及聯邦政府學費資助課程，所有課程皆有優惠，歡迎致電或前往報名諮詢。康美美容學院地址：136-31 41 AVE, 6FL, FLUSHING, NY 11355；電話：718-886-6660。

疫情 教育 華人 聯邦政府

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