大文行攜各中國名酒賀中秋
每逢佳節倍思親，在這中秋佳節即將來臨之際，全美最具實力、信譽最佳的中國名酒進口商---大文行酒業有限公司(DIAMOND HONG INC)恭祝全美各地僑胞「中秋節快樂．闔家慶團圓」。
中秋節是華人傳統的大節日，在美華人家庭都會大團圓，大家互贈月餅、水果等，中國名釀更是不可或缺的禮品。來自祖國的名釀，如茅台、竹葉青、汾酒、五糧液、古井貢、洋河大曲、勁酒等都是席上深受歡迎的佳品。
大文行酒業有限公司是全美最具實力、信譽最佳的中國酒經銷商，代理了中、港、台、歐洲與南美洲各國各類酒品超過百款，其中更有一百多款已取得全美獨家代理權，包括貴州茅台酒系列、四川五糧液酒系列、山西竹葉青酒系列、古井貢酒系列、洋河大曲酒系列、華陀牌酒系列、湖南酒鬼酒系列、中華牌酒系列、同仁堂藥酒系列、瀘州老窖酒系列、香港永利威雙鶴牌酒系列、塔牌酒系列、星皇牌酒系列等等。
為便於銷售網的擴大、大文行在美國西岸設立了三處分公司，是華人業者中唯一一家同時擁有東西兩岸分公司、領有美國聯邦政府及州政府頒發的酒業進口及銷售執照的批發酒公司。
在該公司經營團隊的努力和廣大消費者的支持下，大文行的金字招牌已深獲消費者的信心。而今後發展的目標將是擴展更多的銷售網站，以期能更完善的服務華人僑胞和美國消費者。
大文行酒業有限公司擁有下述優勢：
1. 完善的倉儲設施及運輸網，可保証貨品品質並準時送達。
2. 是各大酒廠指定的總代理進口經銷商，以確保您買到的是正貨。
3. 熟悉美國各州法律，保証他們的業務是合法進行的。
優質的產品、公道的價錢、周到的服務和奉獻給社會大眾是大文行酒業經營的宗旨。
大文行酒業有限公司總公司地址：211-239 41st Street, Brooklyn, NY 11232，電話：718-832-1188，電郵：[email protected]；南加州公司：1500 Vineland Avenue, Baldwin Park, CA 91706；北加州公司：33000 Transit Avenue, Union City, CA 94587。欲知更詳細資料，歡迎瀏覽網頁：www.diamondhong.com。
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