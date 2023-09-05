大文行攜各中國名酒賀中秋

每逢佳節倍思親，在這中秋佳節即將來臨之際，最具實力，信譽最佳的酒業代理經銷商紐約大文行酒業有限公司攜各中國名酒，恭祝全美各地僑胞「中秋節快樂．闔家慶團圓」。

每逢佳節倍思親，在這中秋佳節即將來臨之際，全美最具實力、信譽最佳的中國名酒進口商---大文行酒業有限公司(DIAMOND HONG INC)恭祝全美各地僑胞「中秋節快樂．闔家慶團圓」。

中秋節是華人 傳統的大節日，在美華人家庭都會大團圓，大家互贈月餅、水果等，中國名釀更是不可或缺的禮品。來自祖國的名釀，如茅台、竹葉青、汾酒、五糧液、古井貢、洋河大曲、勁酒等都是席上深受歡迎的佳品。

大文行酒業有限公司是全美最具實力、信譽最佳的中國酒經銷商，代理了中、港、台、歐洲與南美洲各國各類酒品超過百款，其中更有一百多款已取得全美獨家代理權，包括貴州茅台酒系列、四川五糧液酒系列、山西竹葉青酒系列、古井貢酒系列、洋河大曲酒系列、華陀牌酒系列、湖南酒鬼酒系列、中華牌酒系列、同仁堂藥酒系列、瀘州老窖酒系列、香港 永利威雙鶴牌酒系列、塔牌酒系列、星皇牌酒系列等等。

為便於銷售網的擴大、大文行在美國西岸設立了三處分公司，是華人業者中唯一一家同時擁有東西兩岸分公司、領有美國聯邦政府 及州政府頒發的酒業進口及銷售執照的批發酒公司。

在該公司經營團隊的努力和廣大消費者的支持下，大文行的金字招牌已深獲消費者的信心。而今後發展的目標將是擴展更多的銷售網站，以期能更完善的服務華人僑胞和美國消費者。

大文行酒業有限公司擁有下述優勢：

1. 完善的倉儲設施及運輸網，可保証貨品品質並準時送達。

2. 是各大酒廠指定的總代理進口經銷商，以確保您買到的是正貨。

3. 熟悉美國各州法律，保証他們的業務是合法進行的。

優質的產品、公道的價錢、周到的服務和奉獻給社會大眾是大文行酒業經營的宗旨。

大文行酒業有限公司總公司地址：211-239 41st Street, Brooklyn, NY 11232，電話：718-832-1188，電郵：[email protected]；南加州 公司：1500 Vineland Avenue, Baldwin Park, CA 91706；北加州公司：33000 Transit Avenue, Union City, CA 94587。欲知更詳細資料，歡迎瀏覽網頁：www.diamondhong.com。