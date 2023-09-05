美國企業2024年起須以電子方式 提交超過1萬美元的現金支付申報表格8300

美國國稅局 （IRS ）宣布，自2024年1月1日起，所有美國企業將需要依據新規定，以電子方式提交超過1萬美元的現金支付申報表格8300。這項新要求旨在提高金融交易的透明度，加強防範金融犯罪和洗錢活動的能力。

根據國稅局的聲明，這一舉措將影響到廣泛的商業實體，包括企業、合夥企業、個體經營者以及其他接受現金支付的組織。在過去，提交申報表格8300通常是以紙質形式進行，然而，新規定將要求企業轉向全面電子提交，從而提高效率並減少錯誤。

該新規定的實施旨在更好地捕捉和分析高金額的現金交易，以確保金融體系的穩定和透明。這對於打擊資金洗錢、非法資金流動以及其他金融不正之舉至關重要。電子提交還將使國稅局能夠更快速地處理和分析數據，進一步提高監管效率。

國稅局強調，企業應儘早熟悉新的電子提交流程，以確保在2024年1月1日之前做好準備。詳細地指導文件和培訓資源將在IRS官方網站提供，以幫助企業順利過渡並遵守新的申報要求。

美國國稅局局長在聲明中表示：「這一新舉措將有助於我們更好地應對金融犯罪，保障我們的金融體系免受洗錢和其他非法活動的侵害。通過利用現代技術，我們能夠更快速、更準確地監控和分析交易，為我們的國家創造更加安全的經濟環境。」