洛克斐勒大學研究人員 檢測治療慢性乙型肝炎的新型藥物

您是否患有慢性乙型肝炎？您是否對研究感興趣？洛克斐勒大學（Rockefeller University）的研究人員正在檢測 一種治療慢性乙型肝炎的新型試驗性抗體藥物。歡迎有興趣參與研究的僑胞洽詢，此活動將提供報酬補償。

在美國所有的族群中，美國亞裔 人死於肝癌的可能性比非西班牙裔白人高70%。日前由紐約洛克斐勒大學附屬醫院的臨床暨醫療科學中心(Center for Clinical and Translational Science, The Rockefeller University Hospital）所作的一項研究中，正在檢測一種治療慢性乙型肝炎的新型試驗性抗體藥物的安全性。

該研究的參加資格，需要符合以下條件： （一）年齡在18歲至70歲之間；（二）患有慢性乙型肝炎並正在接受治療；（三）未感染丙型肝炎或愛滋病毒(HIV)。參與研究包括以下內容：（一）血液檢查；（二）抗體輸注；（三）長達48周的隨訪。

肝癌具有許多潛在「風險因素」，比如基礎疾病、生活方式、族裔相關因素等，瞭解風險因素有助於改善與醫生商討處理肝癌風險的對話。基礎疾病中的乙型肝炎病毒（HBV）在美國有超過86萬的慢性乙型肝炎患者，其中一半以上是亞裔或太平洋島民不一定知道自己已受感染。慢性乙型肝炎可導致肝臟炎症和受損，稱為肝硬化。此外，美國亞裔患2型糖尿病 的可能性幾乎是非西班牙裔白人的兩倍，造成增加患肝癌的風險。生活方式中酗酒者患肝癌的可能性比平常人高五倍。

肝癌在未發展到晚期之前，一般是沒有症狀的，但常見的多種症狀包括未減肥但體重下降、食欲不振、噁心或嘔吐、肋骨下飽脹感、腹部或右肩部疼痛、瘙癢、皮膚和眼睛發黃等。如有以上症狀，應盡快先找家庭醫生檢查，再轉介到鑑定和治療肝病的胃腸病學家或腫瘤 科醫生。診斷肝癌可選的測試有影像學檢查、實驗室測試或活檢。

肝癌可以被治癒嗎？患者在癌症 旅程中的表現如何，很大程度上取決於癌症在被發現時已發展到何種程度。在診斷出肝癌之後，醫生將嘗試確定疾病的嚴重程度（稱為癌症分期）。

如需瞭解更多資訊，請致電：1-800-RUCARES聯繫此研究活動的招募辦公室，也可以發送電子郵件至RUCARES@ Rockefeller.edu。