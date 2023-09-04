納稅人受颶風「伊代莉亞」影響 國稅局提供稅務救濟措施

2023年8月31日，華盛頓特區美國國稅局 （IRS ）宣布，受颶風 「伊代莉亞」影響的納稅人將有資格獲得稅務救濟措施，並將截止日期延長至10月16日。此外，其他相關截止日期也將延後至2024年2月15日，以協助受災納稅人應對稅務事務。

颶風「伊代莉亞」在過去的幾個月中，對許多地區造成了嚴重的破壞和影響。為幫助那些受到這一災害影響的納稅人，國稅局已決定提供特定的稅務寬減措施，以減輕他們的經濟負擔。

根據國稅局聲明，受影響的納稅人將有資格將申請稅務寬減措施的截止日期延長至10月16日，以便有充裕時間提交所需的稅務文件和相關申報。這將給予申請人足夠的時間來應對修復和重建工作，同時處理他們的稅務事務，而不必擔心逾期提交的處罰。

此外，其他截止日期，包括延期繳納稅款的期限，也將被推遲至明年2024年2月15日。這將使那些需要額外時間來籌集資金的納稅人能夠有更多的時間來應對緊急情況，同時確保他們不會因未能按時繳納稅款而面臨罰款。

國稅局呼籲受影響的納稅人密切關注相關公告和指導，以確保他們了解所有可用的稅務救濟措施和延期期限。同時，他們還可以在國稅局的官方網站上找到相關資源，以幫助他們完成必要的稅務申報程序。

這項稅務救濟措施的宣布再次凸顯了國稅局對納稅人的承諾，特別是在面對自然災害和其他突發情況時。通過提供靈活的截止日期和稅務寬減，國稅局確保受影響納稅人能夠在困難時期得到所需的支持和幫助。

對於受到颶風「伊代莉亞」影響的納稅人來說，這些稅務救濟措施將無疑是寶貴的支援，有助於受災戶重建家園，恢復生活正常，同時確保他們的稅務事務能得到適當的處理。詳細的資訊和指導可在國稅局官方網站上找到。