美國賽斯穌瑪利催眠中心 淺談催眠術與安慰劑

美國賽斯穌瑪利催眠中心陳老師以其專業的催眠術技能與知識指出，越來越多的醫生給稀有病患、晚期病人和癌症 患者開安慰劑， 不少病人因而從醫療界所謂的安慰劑效應（Placebo Effect）中受益而得到療癒。

陳老師透露，醫療界正在發生一件大事: 為什麼安慰劑效應在醫療界是一個謎？為什麼越來越多的醫生給稀有病患、晚期病人和癌症患者開安慰劑?所謂安慰劑效應是指當大腦相信虛假的治療是真實的，從而導致真正的療癒，就是安慰劑效應。換句話說，安慰劑效應指的是一種現象，意即一個人在接受了惰性（假的)治療或干預(如糖或維生素片)後，其症狀出現了積極的結果或改善。

很多人，很多機構研究為何安慰劑有如此的威力？理由何在？！在眾多研究的結果中，安慰劑效應有下列特點： 1. 在越來越多的臨床試驗中，安慰劑被證明比真藥更有效。2. 安慰劑的效果超過了許多真實藥。研究人員發現，在藥物試驗中，超過一半的治療效果可歸功於安慰劑的成效。3. 隨著信念對身體的影響力越來越大，一些藥物在臨床試驗中難以超越安慰劑。這些發現表明，心念/信念在治療方面具有非凡的力量。這就是催眠。

舉一個例子，2022年9月，《讀者文摘》刊載了作者莉亞·格蘭傑（Lia Grainger）的《安慰劑療法》一文。該篇文章分享了邁克爾·沃拉德(Michael Wharrad)的故事。他在一項藥物試驗(Drug Trial)中經歷了帕金森症狀的顯著改善，卻發現他一直在服用安慰劑。那篇文章還強調了Troy Mack的案例，他通過故意服用安慰劑，減輕了劇烈的下頜疼痛。文章指出上述三個安慰劑效應特點。這再在證明意識/思想/信念的真實力量-現在的科學家已經開始相信「意念」會影響物質，但被大多數人忽略了。

陳老師說，要得到我們人生中所要的健康、自主、豐盛以及富裕是可以靠改變信念而得到的。改變信念，這樣的練習就是催眠術的運用。持有催眠師執照者的基本技能是催眠自我，再是催眠他人獲得他們所要的。這是人生必學的功課。我們把自己催眠成現在的樣子。如果我們有不滿意的或有待改進的，通過改變我們自己的信念，我們可以成為我們要的那樣。要達到人生的目標，學習催眠術是正確的方向也是大趨勢。

陳老師說，催眠師是美國勞工部 認可的專業行業（勞工部檔號D.O.T.079.157.010），美國醫學 、心理學教課書內設有催眠療法，是美國醫學會、心理學會認證的有效療法，被廣泛運用於醫學醫療、康復、中醫、按摩推拿、保健等行業。

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