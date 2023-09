亨瑞森 西格律師樓精擅商業糾紛業務 黃瓊慧律師為中餐館小企業主贏得勝利

黃律師在美國執業超過23年,對商業糾紛的民事訴訟和商業租賃事務方面擁有優良口碑,在個人意外傷害案件也有相當經驗。

在美國執業超過23年的黃瓊慧律師(Chiung-Hui Huang, Esq.),代表紐約上州 一家餐館老闆成功上訴,獲得紐約最高法院上訴庭 (Appellate Division) 的法官群駁回了下級法院先前所做審判裁決,意即駁回房東 指控租戶放棄店面租約及欠租索賠,成功挑戰大房東並保護了這家華人 小企業餐館之利益。

上述餐館曾請另一家律師事務所代理過,但審判在下級法院 (Supreme Court of the State of New York) 敗訴,這位餐館客戶後來找黃瓊慧律師上訴,上訴法院推翻了先前的金錢判決後而取得勝訴。作為提告一方,找華人律師最大的好處是語言溝通容易,尤其是官司代理,律師如果對案情細節不清楚或理解錯誤,是會導致律師代理過失的。即使當事人要改換律師,也是有策略影響和限制的,時間拖久,能修改彌補的有限。黃律師在涉及商業糾紛的民事訴訟以及處理商業交易、進出口,合夥、房地產 、僱傭和商業租賃事務方面擁有豐富經驗,能幫客戶有效爭取最大利益。

黃瓊慧律師最近也成功的代表外國華人製造廠商辯護及合解了一個多年難纏多方涉入的產品責任官司。根據紐約法律,製造商不僅必須在產品設計中履行合理謹慎的義務,以避免在按預期使用產品時造成不合理的傷害風險。他們還必須採取合理的謹慎措施,避免因可預見但非預期的方式使用其產品而產生不合理的風險。因此,為了在因疏忽而有設計缺陷索賠中獲勝,原告不僅必須證明相關產品在離開製造商時存在缺陷,而且還必須證明損害是可預見的,因此製造商在設計產品時採取了不合理的行為。要求製造商承擔責任的另一種常見方法是未警告索賠。根據紐約州 法律,原告必須證明:(1)製造商有警告義務; (2) 其知道或應當知道的可預見的用途所造成的危險; (3) 不這樣做是造成損害的直接原因。對於未發出警告的索賠,有兩種主要的抗辯理由:一是公開且明顯的豁免。從法律上講,沒有義務對明顯危險或構成公開和明顯風險的危險發出警告。另一種是原告個人的實際知識。即使存在這種義務,也不會因未能提供警告而承擔任何責任,因為如果實際了解特定的明顯危險,這樣警告將是多餘的,並且不會成為相關傷害的直接原因。

亨瑞森 西格律師樓是AV評級的律師事務所,並因商業訴訟業務而被列入傑出律師名錄。有關 亨瑞森 西格律師樓商業糾紛業務的更多信息,請直接聯繫黃律師,電話: 646-241-5542、646-378-4421或電郵: [email protected]。