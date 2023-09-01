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紐約頂尖視網膜專家團隊VRMNY 華埠診所

紐約訊

由11位國際知名的眼科教授、專家醫師組成的「紐約玻璃體視網膜黃斑專家」(Vitreous Retina Macula Consultants of New York )今年年初在曼哈頓華埠開設了第四個診所，方便服務下城及華埠的病患。

VRMNY作為紐約頂級診斷和治療眼科疾病的團隊，被譽為紐約頂級專家和紐約市最受好評的視網膜專家團隊之一。曾入選《新聞周刊》美國 350 位最佳眼科醫生和驗光師名單。這個眼科醫生團隊是國際性的，無論您的眼睛有什麼問題，您都可以從這11位經驗豐富、才華橫溢、且評價很高的眼科醫生處獲得解決方案。

作為領先的眼科醫生和受好評的視網膜專家，他們投入了時間和資源來研究和開發新的診斷和治療策略。這種卓越而獨特的專業知識，再加上他們細心、善解人意的關懷和謹慎的態度，意味著即使是專業的眼科醫生，在他們或他們的家人需要護理時，也會首先求助於 VRMNY 診所的視網膜醫生。

眼科治療從綜合診斷開始，其中可能包括影像診斷。眼科醫生依靠門診手術來治療各種眼部疾病。在醫生辦公室完成的治療包括：玻璃體內註射、筋膜下注射、去除霰粒腫、結膜囊腫治療、結膜下利多卡因、倒睫脫毛、玻璃體內類固醇植入等等，這些和其他眼科手術可以糾正視力問題、減輕疼痛并緩解影響病患生活質量的症狀。通過適當的術後護理，病患的康復會很快。

激光是眼科治療中最先進的技術之一。醫生會精確地治療目標區域。VRMNY 提供的激光手術包括：全視網膜光凝術 (PRP)、光動力療法 (PDT)、YAG 囊切開術、虹膜切開術、冷凍療法、聚焦激光、預防性激光、間接激光等，這些微創眼科手術可減少停機時間並改善病患的治療結果。

對於復雜的眼部疾病，手術可能是最好的治療方法。如果其他治療（包括藥物）無效，眼科醫生會選擇手術。VRMNY 的團隊執行以下手術：白內障手術、

LASIK 眼科手術、角膜移植、青光眼手術、視網膜脫離修復、晶狀體切除術、視網膜切開術和視網膜切除術、玻璃體切除術、鞏膜扣、膜剝離、內眼激光視網膜固定術/內窺鏡檢查、角膜切除術、角膜移植術、淚點閉塞或淚點燒灼等。

VRMNY華埠辦公室: 110 Lafayette St, 502室，New York, NY 10013，預約電話: (212) 861–9797；中城: 950 Third Ave, 3樓，New York, NY 10022，預約電話: (212) 861–9797；布碌崙:902 Quentin Road, 601室，Brooklyn, NY 11223，預約電話: (718) 376–3223；威郡:244 Westchester Ave, 407室，White Plains, NY 10604，預約電話: (914) 422–9798；

診所網站: www.vrmny.com。

華埠 布碌崙 紐約市 曼哈頓

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