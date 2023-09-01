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一「鴨」潤三秋 法拉盛雞欄本月特價 番鴨$3/磅

紐約訊
秋高鴨肥～秋天就是吃鴨肉的季節，秋天補身鴨肉是不錯的選擇秋天的鴨肉最肥美，濃濃鴨油煲湯，湯濃味美
秋高鴨肥～秋天就是吃鴨肉的季節，秋天補身鴨肉是不錯的選擇秋天的鴨肉最肥美，濃濃鴨油煲湯，湯濃味美

處暑過後，秋天的氣息越來越濃，秋燥也隨之而來，不少人出現了皮膚乾、口腔乾、鼻腔乾等問題，所以秋季的飲食要注意滋陰生津。中醫認為，鴨肉味甘、鹹，性寒；歸脾、胃、肺、腎經；具有大補虛勞，滋五臟之陰，清虛勞之熱，補血行水，養胃生津的功效。配合節令秋天進補，法拉盛雞欄推出番鴨$3/磅特價回饋僑胞。

現代營養學認為，鴨肉中含有豐富的蛋白質、鈣、磷、鐵、煙酸和維生素B1、B2。有研究表明，鴨肉中的脂肪不同於黃油或者豬油，其飽和脂肪酸、單不飽和脂肪酸、多不飽和脂肪酸的比例接近理想值，化學成分近似於橄欖油，有降低膽固醇的作用。法拉盛雞欄提供兩款秋天進補的鴨湯食譜

（一）沙參玉竹老鴨湯

材料：沙參15g，玉竹10g，老鴨1只，生薑2片，陳皮3g，食鹽適量。

做法：

① 所有材料洗淨，老鴨宰殺後，去毛和內臟，洗淨切塊；

② 老鴨與沙參、玉竹、生薑、陳皮一起放入砂鍋中，加入清水2000ml（約8碗量），大火煮沸後，改小火煲1.5小時，放入食鹽調味即可。

其中，沙參具有滋陰清肺、養胃生津的功效，而玉竹可以養陰潤燥。沙參與玉竹同煮，可以大大增強滋補養陰作用。如果出現乾咳、鼻咽乾燥、心煩口渴等跡象，喝這碗湯就十分合適了。

（二）山藥鴨肉湯

材料：鴨1只、山藥2根、食鹽5克、料酒2勺、水適量。

做法：

①處理乾淨的老鴨剁成小塊，用熱水焯至血污浮沫出，瀝幹水分，用熱水沖洗乾淨，瀝幹水分。

②山藥去皮，切滾刀塊，置入清水中待用。

③鴨肉入砂鍋，添加沒過食材的熱水，添加蔥和薑。

④煮開後，用勺子撇清表面的浮沫和雜質，添加料酒轉小火，蓋蓋，慢燉。

⑤燉至筷子可以順利穿過鴨肉，添加山藥，煮開後，用鹽調味，繼續煮至山藥熟透，關火即可。

功效：鴨肉性涼，能滋陰養肺、止咳化痰；山藥能益肺健脾養胃，兩種食材同吃，是秋季進補的上佳組合。

做法：鴨肉灼水，放入油鍋中與生薑、小蔥一起炒香。倒入等量米酒、米醋、生抽，各約3瓷勺，再加入白砂糖。倒入適量清水，以恰好蓋過食材，大火燒開後轉小火，燜煮30分鐘即可。

自營自銷、擁有自己養雞場的法拉盛雞欄(Flushing Live Poultry)，由美東最具規模的鳯凰雞欄第三代華人子弟經營，擁有超過50年的經驗，供應鮮活家禽。歡迎新老客戶電話訂貨，通國、台、粵、英語，接受糧食券和信用卡

法拉盛雞欄地址：131-57 Fowler Ave., Flushing, NY 11355（近大學點大道），七天營業，電話：929-200-7788（早上8點至下午4點）。

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