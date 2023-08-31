「宏揚母愛」音樂晚會 本周日在林肯中心舉行

在林肯中心舉行的「宏揚母愛」音樂晚會，由台灣著名歌手白冰冰、蕭煌奇擔綱演出。

紐約花蓮慈惠堂「慶祝33週年母娘文化季音樂晚會活動」的重頭戲是本周日（9/3）晚在林肯中心舉行「宏揚母愛」音樂晚會，由台灣著名歌手白冰冰、蕭煌奇擔綱演出，同時參與演出的有張林峰和陳思諱，演出精彩可期。主辦單位尚有少量票，大家可隨緣樂捐。

白冰冰、蕭煌奇等四位亦將出席9月2日周六上午11時在皇后區大學點 紐約花蓮慈惠堂的活動，於廟前廣埸表演仙女舞蹈、手語表演等，彰顯母愛、弘揚母德是瑤池金母信仰的宗旨，以主神母愛的宗教象徵，透過一系列的民俗及音樂活動，撫慰美國華僑信眾們心靈安詳，該活動開放大家參與。

9/3周日下午6時，「宏揚母愛」音樂晚會蒞臨紐約林肯中心David Geffen Center演出，索票專線電話：718-961-1996慈惠堂，紐約：917-873-8281小田，新澤西 南邊646-620-9619 Diane，新澤西北邊718-915-6296 Jason。

紐約花蓮慈惠堂地址：22-02 121 St., College Point, New York 11356，電話： 718-961-1996，E-mail: [email protected]。