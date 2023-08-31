聯合健保繼成功舉辦「夏日清涼回饋三部曲」公益系列講座後 將於9/6、9/7為民眾舉辦「糖尿病健康」專題講座

聯合健保與州府及社區機構攜手合作，為僑社成功舉辦「夏日清涼回饋三部曲」公益系列講座，得到民眾廣泛好評。

繼反應熱烈的夏日多場講座之後，聯合健康保險 將於9月6日、9月7日為民眾舉辦「糖尿病 健康」專題講座。屆時，王嘉廉社區醫療中心的資深醫護專家將親臨聯合健康保險法拉盛與華埠堅尼路亞裔 資訊中心，為大家面對面講解糖尿病的預防、糖尿病的管理及眼部檢查的重要性。講座將安排國語專場和粵語專場分別進行。除主講人親臨的以上兩亞裔資訊中心現場外，聯合健康保險並將開放華埠東百老匯、布碌崙八大道等亞裔資訊中心舉行大螢幕直播專題講座，歡迎民眾屆時就近觀看聆聽。

今年夏天，聯合健康保險曾於6月14日、7月26日及8月9日，與Pauline Yeung律師團隊、華策會、紐約州新移民辦公室以及紐約法拉盛社安福利辦公室攜手合作，為紐約華人 社區成功舉辦「夏日清涼回饋三部曲」公益系列講座。三場講座線上線下同時進行，內容豐富，主講人講解精闢，現場回答專業，受到華人民眾廣泛好評。

三場專題講座分別圍繞紐約州新醫療補助法及醫療補助申請、紐約市可負擔房屋之申請以及美國社安福利最新介紹等主題。籌備半年之久的講座，聯合健康保險邀請到各領域專業主講人，包括知名律師團隊、資深福利申請團隊和政府辦公室，用華人最熟悉的國語和粵語，提供社區民眾美國福利最新資訊和專家解析。

聯合健康保險同時開放紐約曼哈頓華埠堅尼路、東百老匯、布碌崙八大道、86街、皇后區法拉盛以及新澤西愛迪生等六處亞裔資訊中心，通過主講人現場、大螢幕直播與Zoom視頻及語音，向華人社區直播了此系列講座。

講座亮點一覽：

* 紐約市可負擔房屋的申請人，請務必注意，不要重複提交同樣的申請，以免被取消申請資格。

* 針對部分類別及人群的紐約州白卡 (Medicaid) 申請，收入要求將在2024年有所不同。有申請白卡需求和資格的民眾，請諮詢專業人員，全面瞭解，及時申請。

* 達到紅藍卡 (Medicare) 申請條件的民眾，無論您現在是否擁有白卡，建議立即諮詢專業人員，在規定時間/年齡內補辦紅藍卡申請。逾期不申請或隱瞞資格不申請紅藍卡，可能導致罰款，已持有的白卡也可能被取消。

「糖尿病健康」專題講座活動詳情可查詢「聯合健保」官方微信號，或致電聯合健康保險華語專線﹕800-801-1900，或在鄰近的聯合亞裔資訊中心諮詢。聯合健康保險亞裔市場團隊持續為華人社區提供免費公益活動，促進在美華人健康美好生活。請掃描「聯合健保」官方微信號關注，第一時間獲知聯合健康保險近期活動預告與養生話題討論。