美東華人社團聯合總會主席梁冠軍 捐款十萬美元賑濟華北水災

日前紐約和平統一促進會主席花俊雄（左）代表美東華人社團聯合總會主席梁冠軍捐款十萬美元賑濟華北水災災民，送往中國駐紐約總領事館黃屏總領事接受。

近期中國華北暴雨 引發的洪澇災害，造成京津冀數十人死亡或失蹤，城鄉生活失序、經濟遭受重創；因此，政府啟動多個蓄滯洪區和轉移大批群眾，在大力救援的同時重建災區的工作亦隨即展開。美東華人 社團聯合總會主席梁冠軍本月16日捐款十萬美元用以支援賑濟華北地區之水災災民，並由紐約和平統一促進會主席花俊雄送往中國駐紐約總領事館黃屏總領使接受捐贈支票 。

捐款的資金將被用於購買急需的救援物資，如食品、飲用水、衣物、藥品等，以滿足災區群眾的基本生活需求。同時，他們也將與當地政府和救援機構保持聯絡，確保捐款得以妥善使用，最大限度地發揮作用。

每當中國發生地震 、水災等重大災難，廣大海外僑胞總是心系災區安危，紛紛慷慨解囊捐款捐物，積極為救災貢獻力量，而梁冠軍總是第一時間沖在前線。他說：中國華北地區日前發生連串水災、洪水 泛濫，多處地區被洪水淹沒，無數災民家園被毀。而莊稼農田亦盡都遭受嚴重水患，無法有任何收成。而他由於滯留在中國處理業務，祇好麻煩花俊雄主席代將善款送交黃屏總領事。

廿世紀80年代，梁冠軍從廣州到美國闖蕩多年終於事業有成，1999年當選為美國美東華人社團聯合總會（原為美國紐約華人社團聯合總會）主席至今，將該會發展成為美東最大的僑團。他獲得的中、美兩國有關機構授予的各種獎項超過200個，尤其是公益慈善獎，梁冠軍特別珍惜。20餘年來，梁冠軍奔走於公益世界，對公益慈善活動總是親力親為，博得海內外僑界的衷心贊同和擁護。