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佳欣旅遊 2024新春搭遊輪賞南極18天遊

紐約訊
搭遊輪遊賞南極風光，悠閒又愜意。
搭遊輪遊賞南極風光，悠閒又愜意。

搭乘遊輪遊賞南極風光一直以來都是遊輪愛好者的終極夢想行程。費用一般是十多天一萬多元，所乘的船小，天候易變而更改航程不登岸。按照世界環保對南極的規定，登岸小艇每梯次不得超過90人，因此，只能載客一百餘人，分上、下午兩批，每小艇十人登岸，因為遊輪小，從南美阿根廷南端至南極的海上航行，無可避免地會非常顛簸。

佳欣旅遊的旅遊達人傅鶴鳴，特地洽商大型遊輪公司，九萬噸載客2,400人的豪華遊輪，在明年二月新春時期安排一個18天的航期。遊輪上有千人劇場，每晚上演精彩的舞臺歌舞表演，還有夜總會、舞廳、健身房、賭場、室內外游泳池，漫長的航程上有不盡的歡愉選擇。因為大船舒適好玩，人數衆多，所以價格花費就較百人小船便宜很多。因此就無法登陸南極，巡經南極二島時如同搭遊輪前往阿拉斯加時觀賞冰河一樣，在適當距離欣賞南極冰岸和極地動物。雖然不能登岸南極，但非常適合中年遊客，不必太辛勞就可以價廉舒適地前往南極圈南緯30度內，一償宿願。

行程除了前往南極外，還將前往阿根廷、智利、烏拉圭、英屬福克蘭島的六座城市上岸遊覽。到阿根廷的首都布宜諾斯艾利斯---探戈舞的誕生地，欣賞這種精彩絕倫的表演，並品嚐著名紅酒和烤肉大餐。至於中部城市馬德林港，則可搭車至自然保護區和企鵝直接交流。赴南部城市烏斯懐亞，至著名的火地島國家公園欣賞湖瀑山林的壯秀景色。智利最南城市─蓬塔，在麥哲倫海峽口，有「南極門戶」之稱，賞景與古堡、嚐海鮮帝王蟹。再到烏拉圭首都孟都，體驗南美熱情文化。福克蘭島的史坦利城雖近阿根廷，卻為英屬，可搭吉普車遠至島端，欣賞著名最大型國王企鵝。

全程18天，2月2日出發，包機票、遊輪、岸上遊覽、僅$3,990元起，免費上網及送$100元船上使用額，加價可升等至有窗或陽台房，9月中旬報名截止，先報先選艙。佳欣旅遊：法拉盛緬街37-02號一樓F6A室，電話：917-375-7740(手機)、718-358-7228。電郵：[email protected]微信同手機號。另12月埃及以色列/希臘/土耳其遊輪，明年1月杜拜/卡達/沙烏地阿拉伯遊輪、2月肯亞及4月南美陸地遊也同時接受報名。

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