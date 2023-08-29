移民申請催辦令 催促移民局儘快審理 美國司法體系中賦予每個人的權利

符合條件做移民催促令的申請人，可以考慮做催辦令以促使移民局 儘快審理。催辦令，簡而言之，就是相關移民申請中的申請人作為原告，向聯邦法院提起訴訟，而被告就是移民局，訴求是讓移民局在一定時間內履行其工作職責或糾正移民局的不作為。有人將催辦令俗稱為“民告官”，本質的確如此。

只要符合起訴條件，幾乎任何一種移民申請類別都可以做催辦令。所以，無論是親屬移民，職業移民，各種綠卡 申請，身份調整，公民入籍，政治庇護 申請，非移民申請如工作簽證 ，甚至是EAD工卡申請，只要符合起訴條件，都可以提出催辦令訴訟。

提出催辦令訴訟後會發生什麼？

和其他訴訟案件類似，原告向聯邦法院起訴後，送達起訴狀給被告（移民局），被告應訴。移民局收到起訴狀後，對於大多數案件，移民局會選擇和原告和解，也就是在規定的時間內（最多90天）對原告的相關移民申請進行處理。處理方式根據相關移民申請的當前處理階段而有所不同。

例如，有的申請下一步是面談，移民局的處理方式就是馬上安排面談；有的申請下一步是對申請做出裁決，移民局的處理方式就是發出補件通知或是直接給出審理結果。總而言之，移民局和原告和解的結果就是原告的相關移民申請終於“動”了。

當然，移民局如果認為原告“無理取鬧”，則移民局會選擇在規定時間內（最多90天）抗辯，這種情況下，原告可以選擇繼續案件即反駁移民局的抗辯，也可以選擇隨時撤回案件，結束整個催辦令訴訟案。

催辦不成功，移民申請會如何？

催辦不成功，那就和沒有辦催辦令前一樣，繼續等待移民局的下一步審理動作。移民局不會因為曾經辦過催辦令，而對移民申請實施報復或刁難。

辦理催辦令需要多少費用？

聯邦法院這類案件的訴訟費和送達費500美金左右。除了法院費用，聘請律師的費用將是很大一筆花費。全美國各地律師費平均從5000-10000美金不等，如果進行法庭抗辯，律師費更加昂貴。

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