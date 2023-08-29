鄭麗茹中醫傳統美容整型瘦身隆胸

現代人越來越正視自身外表及形象，而現行的整型美容方法也是五花八門。位於紐約華埠 的美容專家鄭麗茹透過獨創氣功方式，幫助許多人恢復窈窕身段、撫平細紋、提拉面部肌膚、找回自信與美麗，同時透過專業的中醫背景，治療包括關節 積水、心臟老化等各種疑難雜症。該中心現推出$888瘦身包減10磅方案，歡迎致電諮詢。

臉部假性老態常見的狀況就是眼周圍老化，如眼周細紋、黑眼圈、淚溝凹陷等。另外，口角紋路明顯、臉部脂肪減少、軟組織退化和蘋果肌扁塌，使得原本豐盈飽滿的面部逐漸下垂，脂肪集中到面中下部，面中上部就會產生明顯的凹陷。目前常見的解決方式不外乎侵入式開刀拉皮或是打針等醫療美容，但其中仍存在一定醫療風險且費用高昂。

擁有中醫執照及行醫經驗20年的鄭麗茹表示，中醫有很多高超的醫療方式，是現代西醫無法達到的。古代中醫治病的手段和形式多種多樣，其中有些內容現代人也許難以接受，然而它在古代卻真實存在，並留下了歷史記載。

鄭麗茹有幸曾在廣東省一級中醫院、全國首家傳統療室進修中國古代幾千年留下的高超醫術，她在紐約和許多西醫共事，在臨床醫學 上創出自家的針灸法、放血法、氣功手法，去瘀生新，令身體再造新血、血管年輕有彈力、心臟更年輕，她可用眼、手摸來瞭解病況。

受過中醫正統教育 與訓練的鄭麗茹還能幫助長期受痛症所擾的病患減輕疼痛，使用包括針灸、拔火罐、推拿等手法，讓許多關節積水的患者不需動手術就能有效緩解痛苦。強調根據每個人身體形態塑身的鄭麗茹醫師，以推拿點穴為主、針灸為輔的傳統方式，無需打針、吃藥，也不需刻意節食，就能從燃燒脂肪到活化肌膚再生能力，達到美化身形、讓皮膚恢復緊繃的目地。鄭麗茹表示，她使用的方式雖然經過一次療程可明顯感受差別，但惟有持之以恆才能永久保持最佳狀態。

鄭麗茹中醫傳統美容整型，以中醫傳統手法除眼袋、去皺紋、改面型及鼻型、氣功隆胸、大小腿消脂、治漏尿及消暗瘡等，歡迎諮詢。為延續此一傳統療法，該中心對外開班授課，詳情請洽該中心。電話：718-864-3210，地址：華埠格蘭街230號康華大廈5樓503A室。