我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山、洛城高鐵工程進度龜速 拖15年還在蓋

長期利率保持更高更久 讓華爾街才入秋便瑟瑟顫抖

國泰銀行基金會宣佈2023年獎學金得主 支持教育發展，培育未來領袖

紐約訊
國泰銀行基金會藉由每年舉辦的獎學金計劃，幫助和鼓勵努力向學的學生。這也反映出我們支持培育未來領袖的決心，助力他們實現夢想，為社會作出貢獻。
國泰銀行基金會藉由每年舉辦的獎學金計劃，幫助和鼓勵努力向學的學生。這也反映出我們支持培育未來領袖的決心，助力他們實現夢想，為社會作出貢獻。

國泰銀行基金會今日宣佈了其2023年度獎學金的獲獎名單。本屆獎學金共收到533份申請，較去年增加七成，創下歷史新高。

作為國泰銀行基金會獎學金計劃的項目管理機構，亞太社區基金會負責審查所有申請材料，並將候選人範圍篩減至326人。隨後，由約150名國泰銀行員工組成的志願者委員會對申請材料進行第二輪評選，並選出最終獲獎的20名學生。

國泰銀行基金會獎學金通過助力高中生實現大學夢，支持教育發展。獲獎學生會在今年秋季開始全職就讀四年制大學。他們每人獲頒的1,000美元獎學金將用於支付其大學學費。

最終脫穎而出的20名獲獎學生如下，這些學生是來自國泰銀行所在美國九個州的最優秀新星：

1. 加州 – Brandon Quach

2. 加州 – Maya Wong

3. 加州 – Saad Omar

4. 加州 – Shani Su

5. 伊利諾州 – Immanuel Ogundipe

6. 伊利諾州 – Moises Munoz

7. 馬里蘭州 – Jasmine Spencer

8. 馬里蘭州 – Stecia Nazziwa

9. 麻州 – Glorimar de los Santos

10. 麻州 – Shauna Sperou

11. 內華達州 – Anna Kova

12. 內華達州 – Samantha Wagner

13. 新澤西州 – Madison Logan Render

14. 新澤西州 – Victoria Rios

15. 紐約州 – Genevive Chang

16. 紐約州 – Zoe Shack

17. 德州 – Brian Thai

18. 德州 – Dan Truong

19. 華盛頓州 – Hadassah Choi

20. 華盛頓州 – Naia Woods

國泰銀行基金會主席Deborah Ching表示：「我們衷心祝賀2023年國泰銀行基金會獎學金的所有得獎者。今年我們收到了熱烈的回響及非常多元化的申請人士，這反映出越來越多的人對我們的獎學金計劃的認可。我們要感謝亞太社區基金會以及所有國泰銀行志願者們在評選過程中的辛勤工作。」

國泰銀行資深副總裁兼社區發展總監William E. Becker表示：「這20名獲獎者展現出卓越的學術成就、領導才華，以及對社區的貢獻。他們體現了我們獎學金計劃的精神，同時也是同齡人的楷模。」

加州 新澤西州 麻州 德州 紐約州

上一則

台灣珍奶節回時報廣場舉辦 台青文創吸睛

下一則

公校班級規模限制或破功

熱門新聞

視頻流出華裔女房東的一對兒女被警方救出時，身上渾身是血。(讀者提供)

紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人

2023-08-23 16:33

月租2500元 這間曼哈頓公寓爆紅 因為少這項東西

2023-08-20 15:01
曼哈頓中城20日深夜一輛闖紅燈的轎車撞倒七名行人，現場傷者倒地，血跡斑斑。(擷自YouTube FOX 5影片)

閉眼「一切交給上帝」 新州女在曼哈頓闖紅燈撞7人

2023-08-21 14:29
公寓樓慘案發生後，警方封鎖了現場。(記者胡聲橋/攝影)

華裔租客錘殺案 兇嫌犯案時 9歲子在旁目睹

2023-08-23 19:08
死者趙招招一家四口。(親友提供)

死者愛找麻煩？表哥怒斥造謠 反指兇嫌因鬧離婚脾氣差

2023-08-25 14:52
皇后區法拉盛地區多間成人日間中心陷入白卡欺詐爭議，遭到十多位老人舉報，目前此事仍在調查之中。(記者高雲兒／攝影)

沒活動、早餐僅白粥…紐約法拉盛成人護理中心 恐涉白卡詐欺

2023-08-22 07:40

超人氣

更多 >
梅西貼身保鑣爆紅 「一招護主」技驚全場

梅西貼身保鑣爆紅 「一招護主」技驚全場
郭台銘宣布參選2024總統「必須下架民進黨」

郭台銘宣布參選2024總統「必須下架民進黨」
中國前首富之子王思聰 疑出售洛杉磯豪宅

中國前首富之子王思聰 疑出售洛杉磯豪宅
家長捐款1000 孩子吃飯免排隊 華裔家長會提案惹議

家長捐款1000 孩子吃飯免排隊 華裔家長會提案惹議
「有錢人」和想像不一樣 前國稅官曝：富豪常穿這品牌

「有錢人」和想像不一樣 前國稅官曝：富豪常穿這品牌