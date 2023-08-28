國泰銀行基金會宣佈2023年獎學金得主 支持教育發展，培育未來領袖

國泰銀行基金會藉由每年舉辦的獎學金計劃，幫助和鼓勵努力向學的學生。這也反映出我們支持培育未來領袖的決心，助力他們實現夢想，為社會作出貢獻。

國泰銀行基金會今日宣佈了其2023年度獎學金的獲獎名單。本屆獎學金共收到533份申請，較去年增加七成，創下歷史新高。

作為國泰銀行基金會獎學金計劃的項目管理機構，亞太社區基金會負責審查所有申請材料，並將候選人範圍篩減至326人。隨後，由約150名國泰銀行員工組成的志願者委員會對申請材料進行第二輪評選，並選出最終獲獎的20名學生。

國泰銀行基金會獎學金通過助力高中生實現大學夢，支持教育發展。獲獎學生會在今年秋季開始全職就讀四年制大學。他們每人獲頒的1,000美元獎學金將用於支付其大學學費。

最終脫穎而出的20名獲獎學生如下，這些學生是來自國泰銀行所在美國九個州的最優秀新星：

1. 加州 – Brandon Quach

2. 加州 – Maya Wong

3. 加州 – Saad Omar

4. 加州 – Shani Su

5. 伊利諾州 – Immanuel Ogundipe

6. 伊利諾州 – Moises Munoz

7. 馬里蘭州 – Jasmine Spencer

8. 馬里蘭州 – Stecia Nazziwa

9. 麻州 – Glorimar de los Santos

10. 麻州 – Shauna Sperou

11. 內華達州 – Anna Kova

12. 內華達州 – Samantha Wagner

13. 新澤西州 – Madison Logan Render

14. 新澤西州 – Victoria Rios

15. 紐約州 – Genevive Chang

16. 紐約州 – Zoe Shack

17. 德州 – Brian Thai

18. 德州 – Dan Truong

19. 華盛頓州 – Hadassah Choi

20. 華盛頓州 – Naia Woods

國泰銀行基金會主席Deborah Ching表示：「我們衷心祝賀2023年國泰銀行基金會獎學金的所有得獎者。今年我們收到了熱烈的回響及非常多元化的申請人士，這反映出越來越多的人對我們的獎學金計劃的認可。我們要感謝亞太社區基金會以及所有國泰銀行志願者們在評選過程中的辛勤工作。」

國泰銀行資深副總裁兼社區發展總監William E. Becker表示：「這20名獲獎者展現出卓越的學術成就、領導才華，以及對社區的貢獻。他們體現了我們獎學金計劃的精神，同時也是同齡人的楷模。」