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格力精品Kinghome品牌 高品質節能 冷暖兩制空調

紐約訊
新鮮草原Fresh Meadows的全美格力KINGHOME空調獨家旗艦店負責人合照
新鮮草原Fresh Meadows的全美格力KINGHOME空調獨家旗艦店負責人合照

格力高端 Kinghome品牌，以全新的美國節能標準， 被美國列為最新高品質，高節能的冷暖兩制空調的精英品牌。位於新鮮草原Fresh Meadows的全美格力KINGHOME空調獨家旗艦店，提供格力KingHome晶弘高端家用和商用等各種型號空調。

近日，格力紐約總代理有幸迎來中國珠海格力電器海外部副部長歐陽俊的到訪，巡視北美市場的同時，介紹格力最新高端品牌晶弘，及其產品進入北美市場的規劃。

珠海格力電器海外部副部長歐陽俊表示：“談到KingHome晶弘，我們在美國推廣的是KingHome晶弘超低溫的全系列的產品，超低溫制熱使用的是雙缸雙機的專業壓縮機技術，能夠在零下30攝氏度進行制熱。”

格力高端 Kinghome 牌空調採用最新的晶片技術，在靜音，節能，功率方面， 超越和突破格力自身標準。 在各州的節能補貼中，Kinghome 因為傑出的低溫制暖的功率值，對比其他品牌的產品， 可以讓客人在節能熱泵空调中的補貼申请中，得到比同類產品高出近30% 的補貼數額。當各類空調品牌因成本在競相漲價時，Kinghome 帶給客戶們超值的性價比和實際的經濟優勢。

KINGHOME 品牌的超低温-22Ｆ的款型， 和基礎版 的 Seer 19的款型， 都可以讓客戶得到能源局的補貼，自帶Wi-Fi，連接各種軟體設備，隨時開啟空調模式，節能又環保，可連接Alexa 和 Google Home 做到智能家居控制。

為了配合大節能法案的實施， 保證客戶的利益， KINGHOME 也通過延長空調保修期到12年的優勢， 使得消費者能安心採購。

請認准格力高端 KINGHOME 品牌的指定銷售：

全美格力KINGHOME 空調總部： 158-15， Union Turnpike, Fresh Meadows, NY 11366

歡迎洽談地域銷售， 住家採購， 商用專案報價。

電話： 718-969-6888

網址：http://www.gree-america.com/ 

低溫 晶片 Google

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