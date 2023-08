8月28日(週一):

● 2023 US OPEN

2023年美網公開賽(線下)

8月28日(週一)至9月10日

主辦:USTA

https://www.usopen.org/en_US/scores/schedule/schedule20.html

8月30日(週三):

● FEAR AND DREAMS WORLD TOUR

陳奕迅 Fear and Dreams世界巡迴演唱會-布魯克林 站(線下)

8月30日(週三)晚上8點

主辦:Barclays Center

https://www.barclayscenter.com/events/detail/eason-chan-2023

8月31日(週四):

● 14th Annual NYC Unicycle Festival

第十四届紐約市 獨輪車節:四日獨輪車瘋狂(線下)

8月31日(週四)至9月3日

主辦:Bindlestiff Family Variety Arts, Inc.

http://nycunifest.com/

● How to Start and Establish a Successful Business

如何開啓成功的商業之路:皇后區 商會與美國小企業管理局聯合舉辦講座(線上)

8月31日(週四)下午2點至3點

主辦:QUEENS CHAMBER OF COMMERCE

https://queenschamber.glueup.com/event/how-to-start-and-establish-a-successful-business-85252/

9月1日(週五):

● Joe Wong Standup Comedy Special - This Asian Hates Asian Hate

黃西英文脫口秀紐約站-早鳥票截止日(線上)

9月1日(週五)

主辦:CrazyLaugh Comedy 拉瘋喜劇

https://www.eventbrite.com/e/this-asian-hates-asian-hatejoe-wong-stand-up-comedy-special-tickets-693868548507?aff=oddtdtcreator

● HIP-HOP STAR POWER ON SCREEN: 8 Mile

嘻哈巨星經典銀幕系列:街頭痞子(線下)

9月1日(週五)晚上7點

主辦:Museum of the Moving Image

https://movingimage.us/event/8-mile/2023-09-01/