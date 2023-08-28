陳桂女中醫針灸治療花粉過敏增加免疫力
位於法拉盛Sanford Tower內的陳桂女中醫診所，在花粉過敏季節時特別為僑胞提供解決花粉過敏及增強免疫力的針灸療程，幫助解決過敏困擾。該診所提供各種針灸、推拿，接受大部分保險，無保險人士提供優惠，歡迎大眾致電洽詢。
陳桂中醫師表示，體質差、不能適應季節及氣候變化的人，每到冬春交替之季或春暖花開的季節，就會有打噴嚏、眼癢、淚流滿面、喉嚨瘙癢等症狀出現，造成生活、工作、學習上的不便。要制止外界各種有害物質對人體的損傷，最好的方法就是從改善、糾正、調整人體的免疫機能開始，以求達到治標又治本的目的。目前陳醫師推出能夠解決花粉過敏、增強免疫力、避免花粉症復發的針灸療程，為一般人免除過敏之苦。
新冠疫情過後，許多人身體上的負擔及心理上的恐懼、焦慮倍增。陳桂醫生表示，不管是病後調養、增強抵抗力或精氣神的調養，這些都可以通過中醫藥來進行調理，歡迎僑胞預約就診。
陳桂女中醫擁有紐約州針灸執照及NCCA針灸中藥醫師特考文憑，擅長方脈針灸、推拿及日本指壓，具有數十年的豐富臨床經驗。陳桂醫生為病患診斷時，均先根據個人的情況瞭解病因後，再為病患解說及安排一系列的療程，治療過程中會配合食用中草藥方。
陳桂中醫師曾任上海市中醫學院附屬紅十字醫院主治醫師，並在89年至94年期間應日本熊本大學的邀請，擔任該校醫學部客座教授，另擔任日本高野醫院針灸科主治醫師。陳桂醫生來美後，除提供精湛的醫術外，對社區的公益活動也都非常熱心，經常到各地老人中心或安養院，為耆老們提供免費義診，頗受各界好評。
精通國、英、日語及上海話的陳桂醫師，提供的服務項目包括：各種針灸治療、胃病便秘、失眠頭痛、前列腺炎、精神憂鬱、各種婦女雜症、運動/工作損傷等推拿。該診所接受藍十字、Cigna、聯合健保、紅藍卡、白卡、Aetna、老人牛津保險等，預約電話：718-961-7222，地址：33-47 Sanford Ave., #1G., Flushing, NY 11355（Sanford Tower內，地下樓有收費停車場）。
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