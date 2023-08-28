我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山、洛城高鐵工程進度龜速 拖15年還在蓋

長期利率保持更高更久 讓華爾街才入秋便瑟瑟顫抖

陳桂女中醫針灸治療花粉過敏增加免疫力

紐約訊

位於法拉盛Sanford Tower內的陳桂女中醫診所，在花粉過敏季節時特別為僑胞提供解決花粉過敏及增強免疫力的針灸療程，幫助解決過敏困擾。該診所提供各種針灸、推拿，接受大部分保險，無保險人士提供優惠，歡迎大眾致電洽詢。

陳桂中醫師表示，體質差、不能適應季節及氣候變化的人，每到冬春交替之季或春暖花開的季節，就會有打噴嚏、眼癢、淚流滿面、喉嚨瘙癢等症狀出現，造成生活、工作、學習上的不便。要制止外界各種有害物質對人體的損傷，最好的方法就是從改善、糾正、調整人體的免疫機能開始，以求達到治標又治本的目的。目前陳醫師推出能夠解決花粉過敏、增強免疫力、避免花粉症復發的針灸療程，為一般人免除過敏之苦。

新冠疫情過後，許多人身體上的負擔及心理上的恐懼、焦慮倍增。陳桂醫生表示，不管是病後調養、增強抵抗力或精氣神的調養，這些都可以通過中醫藥來進行調理，歡迎僑胞預約就診。

陳桂女中醫擁有紐約州針灸執照及NCCA針灸中藥醫師特考文憑，擅長方脈針灸、推拿及日本指壓，具有數十年的豐富臨床經驗。陳桂醫生為病患診斷時，均先根據個人的情況瞭解病因後，再為病患解說及安排一系列的療程，治療過程中會配合食用中草藥方。

陳桂中醫師曾任上海市中醫學院附屬紅十字醫院主治醫師，並在89年至94年期間應日本熊本大學的邀請，擔任該校醫學部客座教授，另擔任日本高野醫院針灸科主治醫師。陳桂醫生來美後，除提供精湛的醫術外，對社區的公益活動也都非常熱心，經常到各地老人中心或安養院，為耆老們提供免費義診，頗受各界好評。

精通國、英、日語及上海話的陳桂醫師，提供的服務項目包括：各種針灸治療、胃病便秘、失眠頭痛、前列腺炎、精神憂鬱、各種婦女雜症、運動/工作損傷等推拿。該診所接受藍十字、Cigna、聯合健保、紅藍卡、白卡、Aetna、老人牛津保險等，預約電話：718-961-7222，地址：33-47 Sanford Ave., #1G., Flushing, NY 11355（Sanford Tower內，地下樓有收費停車場）。

過敏 保險 日本 醫學 免疫力

上一則

台灣珍奶節回時報廣場舉辦 台青文創吸睛

下一則

公校班級規模限制或破功

熱門新聞

視頻流出華裔女房東的一對兒女被警方救出時，身上渾身是血。(讀者提供)

紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人

2023-08-23 16:33

月租2500元 這間曼哈頓公寓爆紅 因為少這項東西

2023-08-20 15:01
曼哈頓中城20日深夜一輛闖紅燈的轎車撞倒七名行人，現場傷者倒地，血跡斑斑。(擷自YouTube FOX 5影片)

閉眼「一切交給上帝」 新州女在曼哈頓闖紅燈撞7人

2023-08-21 14:29
公寓樓慘案發生後，警方封鎖了現場。(記者胡聲橋/攝影)

華裔租客錘殺案 兇嫌犯案時 9歲子在旁目睹

2023-08-23 19:08
死者趙招招一家四口。(親友提供)

死者愛找麻煩？表哥怒斥造謠 反指兇嫌因鬧離婚脾氣差

2023-08-25 14:52
皇后區法拉盛地區多間成人日間中心陷入白卡欺詐爭議，遭到十多位老人舉報，目前此事仍在調查之中。(記者高雲兒／攝影)

沒活動、早餐僅白粥…紐約法拉盛成人護理中心 恐涉白卡詐欺

2023-08-22 07:40

超人氣

更多 >
梅西貼身保鑣爆紅 「一招護主」技驚全場

梅西貼身保鑣爆紅 「一招護主」技驚全場
郭台銘宣布參選2024總統「必須下架民進黨」

郭台銘宣布參選2024總統「必須下架民進黨」
中國前首富之子王思聰 疑出售洛杉磯豪宅

中國前首富之子王思聰 疑出售洛杉磯豪宅
家長捐款1000 孩子吃飯免排隊 華裔家長會提案惹議

家長捐款1000 孩子吃飯免排隊 華裔家長會提案惹議
「有錢人」和想像不一樣 前國稅官曝：富豪常穿這品牌

「有錢人」和想像不一樣 前國稅官曝：富豪常穿這品牌