國家亞太老齡化中心(NAPCA) 協助長者醫療並提供社會福利

國家亞太老齡化中心(NAPCA)協助長者 醫療及社會福利

非營利組織——國家亞太老齡化中心(NAPCA)，致力於改善亞裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民(AANHPI)年長者及其家人的生活品質，提供長者及其看護人五種不同語言的服務。

<問題1> 我自62歲起就領取了社會保障退休金 （SSRB）。當我達到完全退休年齡（FRA）時，我的退休金會增加嗎？

不會。由於您在達到完全退休年齡前開始領取退休金，減少後的金額是永久固定的。受益人只有在達到完全退休年齡時領取退休金，才能領取全額。受益人也可以申請推遲領取退休金（最晚延至70歲），而根據延遲的時間，退休金每年會增長約8%。

<問題2> 我是美國公民，58歲。我丈夫剛剛去世。他已領取社會保障退休金。我現在可以領取遺屬福利 嗎，還是應該等到達到退休年齡才領取？即使我可以領取配偶福利，我還能獲得額外的生活援助嗎？

年滿60歲即可申請遺屬福利，但若您60歲時就申請，終生只能領取部分。如果您有資格領取自己的個人退休福利，您最早可以在62歲時改為領取個人退休福利。您可以選擇領取金額更高的那個。如果您在達到完全退休年齡後申請遺屬福利，您將獲得已故配偶100%的社會保障退休金。

如果您的收入有限，您現在可能有資格享受Medicaid （白卡）的醫療補助。當您年滿65歲時，您應該申請Medicare（紅藍卡 ），並且可以根據您的收入和資產嘗試申請補充保障收入（SSI）和/或Medicare節省計畫（MSP）。

<問題3> 我65歲，到今年9月已經來美國10年了。我提交了永居申請，很快就會拿到綠卡 。我什麼時候可以加入Medicare（紅藍卡）？我聽說有5年的等待期，所以收到綠卡後我必須等待5年嗎？

要獲得加入Medicare（紅藍卡）的資格，個人必須年滿65歲，並且是美國公民或在美國合法居住至少連續5年。您不必在整個5年內都是永久居民，但在註冊Medicare時需要成為永久居民。您的初始註冊期 (IEP) 是從您得到通知成為永久居民並收到綠卡時開始，持續3個月。

<問題 4> 我的Medicaid（白卡）資格檢查是什麼時候？我何時會收到州政府的續保信？我至今還沒有收到州政府的來信，我應該怎麼辦？

您收到Medicaid（白卡）資格檢查通知的時間取決於您當前Medicaid的結束日期。一般來說，Medicaid受益人會在承保結束日期前30至60天收到續保通知，但各州都有各自的標準。Medicaid資格檢查目前正在進行中，並將持續整個2023年，預計按序審核到2024年。

請密切關注您所在州的衛生部發送的所有通知，以保證您的續保順利進行，避免失去保險。因此，您需要確保您向衛生部提供的聯繫方式是有效的。如果您認為您應該已經收到資格檢查檔但尚未收到，您可以致電當地的Medicaid辦公室查詢。

電話留言：1-800-683-7427（普通話）、1-800-582-4218（粵語）、1-800-336-2722（英語）；電子郵件：[email protected]；郵寄地址：NAPCA Senior Assistance Center, 1511 Third Avenue, Suite 914, Seattle, WA 98101。