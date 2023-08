台美文藝協會「從島嶼到島嶼」系列展覽 紐約市總督島諾蘭公園台灣館展出

台美文藝協會執行長暨首席策展人李美華(右)與理事江明信共同策畫總督島展覽。

台美文藝協會(TAAC)八月份在紐約市 總督島諾蘭公園台灣館(TAAC House7b,Nolan Park, Governors Island)展出「從島嶼到島嶼」(From Island to Island)系列展覽,現已進入最後一周,敬請各界於本周末8月27日周日之前上午11點至下午5點前去參觀,與藝術家互動,共同探索這些令人興奮的當代藝術展品。同時,該會預告9月1至3日周五至周日,總督島上還會有為期三天的藝術節,展出「從島嶼到島嶼」第二段以及「紐約藝術之橋」(NYC Art Bridge),也將有CHATogether工作坊以及藝術家講座。

「從島嶼到島嶼」共三項個展及兩項特別計劃展覽,其中三項個展為: 一. 藝術家高媛(Gao Yuan)兩部影片「我們之間」和「海洋、紋身和酒吧」(Gao Yuan: "Between Us”and “Ocean, Tattoo & Bar") 及裝置作品,這是台灣酒吧調酒師從台灣原住民 的歷史議題,如黔面及族群融合出發,到把自身家庭及經驗做全面紋身的之紀錄片。二. 藝術家「Andrea Coronli (安德利亞·科羅妮): 「乘海龜島的波浪」(Andrea Coronil: To Ride the Waves of Turtle Island)。藝術家將自身委内瑞拉的家庭背景,融合到北美原住民及台灣龜山島的文化自然神態中,靈感來自土著歷史和神話,以及她在委內瑞拉乘風破浪長大的經歷。畫作中的海龜和展覽的標題,引用了一些北美原住民用來指稱北美或地球的名稱「海龜島」以及台灣龜山島。 三. 「孟祥璐:修復是關懷和在場」 (LuLu Meng: Repairing as Care and Presence)。藝術家以燈箱呈現他回台灣修護家裏,並與父母家庭關係的維繫。孟的概念多媒體作品中有趣的物體,體現了我們相互聯繫的人性,創造出個體自我的版本以及在居住、存在和玩耍中相對於彼此的集體位置。

協會執行長暨總策展人李美華(Luchia Meihua Lee)特別希望大家也能注意到兩項特別的計劃展覽: 一. 雅筑:烏托邦之外-戲劇」(Ya-Chu Kang: Outside of the Utopia)。康以綠島監獄 為主題,使用監獄囚犯的囚衣,縫製成歐洲貴族仕女名媛的服飾Cuanzho,也是在台灣綠島的表演紀錄。另外,不要錯過策展人精選吸引人的19件「另類地理學」(Edward C. Hsu: Alternate Geography)系列作品,這是建築師徐群忻(Edward C. Hsu)花了三年時間,對於曼哈頓 高地上西城的歷史所做調查計劃,也是曼哈頓島的研究項目------攝影及激光雷達的再製,全計劃共三十件,將於9月14日在布魯克林的The Picture Room 藝廊完整呈現,建築師當日下午六時並會講述展出的背景及歷史等。

在島上台美文藝協會的戶外項目還有一. 楊金池的表演裝置「看我們!齊心協力我們能做到」。二. Atu Ram 的「我們如何成長」——戶外的植栽雕塑 ,作品會不斷成長,顯現不同面貌。

上述展覽地點:紐約市總督島諾蘭公園的台灣館,可乘渡船前往,曼哈頓下城碼頭地點: Governors Island Ferry Building, 10 South Street, NY, NY 10004。聯絡首席策展人李美華,請電: 917-412-2831,電郵: [email protected]或[email protected],網站: taac-us.org。