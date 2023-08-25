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台美文藝協會「從島嶼到島嶼」系列展覽 紐約市總督島諾蘭公園台灣館展出

紐約訊
台美文藝協會執行長暨首席策展人李美華（右）與理事江明信共同策畫總督島展覽。
台美文藝協會執行長暨首席策展人李美華（右）與理事江明信共同策畫總督島展覽。

台美文藝協會（TAAC）八月份在紐約市總督島諾蘭公園台灣館（TAAC House7b，Nolan Park, Governors Island）展出「從島嶼到島嶼」(From Island to Island)系列展覽，現已進入最後一周，敬請各界於本周末8月27日周日之前上午11點至下午5點前去參觀，與藝術家互動，共同探索這些令人興奮的當代藝術展品。同時，該會預告9月1至3日周五至周日，總督島上還會有為期三天的藝術節，展出「從島嶼到島嶼」第二段以及「紐約藝術之橋」（NYC Art Bridge），也將有CHATogether工作坊以及藝術家講座。 

「從島嶼到島嶼」共三項個展及兩項特別計劃展覽，其中三項個展為： 一. 藝術家高媛（Gao Yuan）兩部影片「我們之間」和「海洋、紋身和酒吧」(Gao Yuan:  "Between Us”and “Ocean, Tattoo & Bar") 及裝置作品，這是台灣酒吧調酒師從台灣原住民的歷史議題，如黔面及族群融合出發，到把自身家庭及經驗做全面紋身的之紀錄片。二. 藝術家「Andrea Coronli （安德利亞·科羅妮):  「乘海龜島的波浪」(Andrea Coronil:  To Ride the Waves of Turtle Island)。藝術家將自身委内瑞拉的家庭背景，融合到北美原住民及台灣龜山島的文化自然神態中，靈感來自土著歷史和神話，以及她在委內瑞拉乘風破浪長大的經歷。畫作中的海龜和展覽的標題，引用了一些北美原住民用來指稱北美或地球的名稱「海龜島」以及台灣龜山島。 三. 「孟祥璐：修復是關懷和在場」 (LuLu Meng: Repairing as Care and Presence)。藝術家以燈箱呈現他回台灣修護家裏，並與父母家庭關係的維繫。孟的概念多媒體作品中有趣的物體，體現了我們相互聯繫的人性，創造出個體自我的版本以及在居住、存在和玩耍中相對於彼此的集體位置。 

協會執行長暨總策展人李美華（Luchia Meihua Lee）特別希望大家也能注意到兩項特別的計劃展覽：  一. 雅筑：烏托邦之外-戲劇」(Ya-Chu Kang: Outside of the Utopia)。康以綠島監獄為主題，使用監獄囚犯的囚衣，縫製成歐洲貴族仕女名媛的服飾Cuanzho，也是在台灣綠島的表演紀錄。另外，不要錯過策展人精選吸引人的19件「另類地理學」(Edward C. Hsu:  Alternate Geography)系列作品，這是建築師徐群忻（Edward C. Hsu）花了三年時間，對於曼哈頓高地上西城的歷史所做調查計劃，也是曼哈頓島的研究項目------攝影及激光雷達的再製，全計劃共三十件，將於9月14日在布魯克林的The Picture Room 藝廊完整呈現，建築師當日下午六時並會講述展出的背景及歷史等。 

在島上台美文藝協會的戶外項目還有一. 楊金池的表演裝置「看我們！齊心協力我們能做到」。二. Atu Ram 的「我們如何成長」——戶外的植栽雕塑，作品會不斷成長，顯現不同面貌。 

上述展覽地點：紐約市總督島諾蘭公園的台灣館，可乘渡船前往，曼哈頓下城碼頭地點： Governors Island Ferry Building, 10 South Street, NY, NY 10004。聯絡首席策展人李美華，請電: 917-412-2831，電郵: [email protected][email protected]，網站: taac-us.org。

「從島嶼到島嶼」藝展中的高媛影片「海洋、紋身和酒吧」之劇照。
「從島嶼到島嶼」藝展中的高媛影片「海洋、紋身和酒吧」之劇照。

原住民 曼哈頓 紐約市 監獄 雕塑

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