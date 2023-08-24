JPMorgan Chase摩根大通銀行 連續第29次參加紐約香港龍舟賽

JPMorgan Chase摩根大通銀行連續第29次組隊參加紐約香港龍舟賽。

第31屆紐約香港 龍舟節於上週末落下帷幕，有近200支隊伍和數千觀眾到場助威和觀賞，是紐約展示亞洲文化傳統的最大年度活動之一，亦是全美最大型的亞裔 傳統體育賽事，深受主流和社區重視。全球領先金融機構之一的JPmorgan Chase 摩根大通 已經連續29次組隊參與了這項活動，以實際行動推廣中華傳統文化並促進各族裔友誼。

作為全國最古老、最大規模的傳統水上賽事之一，今年的紐約香港龍舟節活動得到紐約市 市長及多個市府部門的大力支持和組隊參與，紐約市亞當斯市長親自指揮龍舟成為看點之一。

紐約香港龍舟節在主流社會中越來越受歡迎，反映出一些美國人不僅願意瞭解而且主動參與中國文化的開放態度。今年大約 40% 的參賽團隊成員不是亞裔。他們中的許多人是對這項運動感興趣的朋友和同事。今年的活動甚至還設立了女子組（參與人數也佔 40%）和老年人組。參加龍舟比賽是一種承諾，因為加入了團隊就需要數月的定期練習。

隊長駱毅來自香港，自2009年起就代表摩根大通參加龍船舟競賽。這些年來，他看到公司內部感興趣的人數愈來愈多。 摩根大通今年有來自4個不同團隊的40人參加比賽。

「我們的一些團隊成員沒有任何亞洲文化背景。他們出於好奇心而參加這項活動，現在已成為團隊成員。香港的龍舟節在美國始於法拉盛，但現已遍佈美國各地。我們公司的團隊曾在波士頓、德克薩斯州和加拿大參加比賽。我希望有一天龍舟賽能夠成為奧運會上的一項全球運動。」駱毅說。「龍舟賽是一項獨特的運動，因為舟上的每個人都需要準確地劃槳。同時，個人強大並不像團隊的同步和團結那麼重要。這種體驗更加獨特，因為團隊成員來自不同的背景。事實上，他們中的一些人甚至來自不同的州。」

Vera Nyajure 是一名來自肯尼亞的大通員工，住在新澤西州 。她每週兩次前往皇后區與隊伍一起訓練，每次 1.5 小時。她以前從未聽說過龍舟。 2020年在看到所有針對亞洲人的仇恨和暴力之後，她受到啟發，支持並更多地了解亞洲文化，從此成為團隊的一員。 「我遇到了很多人，如果不是這一活動我永遠不會遇到」她說。

唐人街大通銀行社區經理Ryan Chow是參賽選手之一。他說：「這不是輸贏的問題，而是要讓整個城市都看到。當人們想到大通銀行，或者當他們想到紐約市時，他們不會想到一個中國人。但實際上，華裔美國人是這幅圖景中的重要的組成部分，這就是我們希望來到這裡的原因。

JPMorgan Chase摩根大通銀行連續第29次組隊參加紐約香港龍舟賽。