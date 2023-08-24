我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普里格津墜機真的死了？ 3種理論試圖解謎

南加橙縣爆大規模槍擊 已知5死6傷

文勝保險 為您提供周到的保障 紐約商業樓宇與店面保險最優最廉

紐約訊

在我們的生活中，無論是經營小店鋪還是擁有自己的家，都離不開對財產的關心與保護。然而，意外事故時有發生，而這些意外可能對我們的生活和生計造成嚴重影響。正因如此，我們時刻需要一份可靠的保險，來幫助我們在不幸事件發生時得到妥善的處理和支持。

文勝保險公司是一家信譽卓越的保險機構，我們為您提供全方位的特惠保險服務。無論您是經營餐館、外賣，還是從事糕餅店、服裝店，甚至是美容美甲、按摩保健行業，我們都能根據您的需求為您量身定制合適的保險計畫。同時，如果您是批發商、進出口商，擁有倉庫，從事海運或者建築材料行、木材行，我們同樣能夠為您提供專業的保障，讓您的財產得到全面保護。

投保房屋險是保障家庭的重要一環。我們都知道，火災、閃電等自然災害可能會對我們的住所造成損害，而投保房屋險能夠在這些時刻提供您所需的安全保障。我們會在投保前為您提供詳細的保險資訊，確保您瞭解保險範圍和賠償限額，以便您做出明智的決策，同時降低保費支出。

商業樓宇的保險需求也不容忽視。考慮到租戶眾多，商業樓宇可能面臨更多的風險。文勝保險公司與多家保險公司合作，為您提供多樣的選擇，確保您可以根據實際情況定制樓宇保險計畫，從而有效地降低保險成本，同時享受更全面的保障。

我們注重透明和溝通。在您選擇投保之前，我們會詳細解釋保險條款、保險範圍以及賠償流程，確保您對保險計畫有清晰的理解。我們的目標是讓您能夠做出明智的決策，最大限度地保障您的利益。

選擇文勝保險，就是為您的財產和未來提供一份可靠的守護。讓我們一同努力，為您創造更加安心的生活。文勝保險提供免費審閱保單，免費估價及諮詢。歡迎致電：718-568-8886（通國語、福州話、廣東話、英文），網站：www.oneprimeinsure.com，地址：法拉盛136-20 38TH AVE 3F（飛躍皇后大樓）Flushing, NY「文勝保險」公司，由註冊保險師Vincent林先生親自主理。

保險 保費 法拉盛

上一則

黃啟源律師8/26早上10時信託線上演講

下一則

JPMorgan Chase摩根大通銀行 連續第29次參加紐約香港龍舟賽

熱門新聞

視頻流出華裔女房東的一對兒女被警方救出時，身上渾身是血。(讀者提供)

紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人

2023-08-23 16:33
社區人士說，所謂的「不需要身分寄錢」，用的就是其他顧客的身分，呼籲民眾在跨境匯款時要特別注意商家的可信度。（本報資料照片）

經8大道匯款公司寄錢回家 布魯克林華女護照被註銷

2023-08-18 06:46

月租2500元 這間曼哈頓公寓爆紅 因為少這項東西

2023-08-20 15:01
曼哈頓中城20日深夜一輛闖紅燈的轎車撞倒七名行人，現場傷者倒地，血跡斑斑。(擷自YouTube FOX 5影片)

閉眼「一切交給上帝」 新州女在曼哈頓闖紅燈撞7人

2023-08-21 14:29
位於曼哈頓的文華東方酒店發生墜樓事件。(截取自谷歌地圖)

急墜750呎 身體斷兩半…男子曼哈頓酒店頂樓跳下身亡

2023-08-18 13:37
紐約州府建議，免疫系統受損者，應避免食用包括牡蠣在內的生鮮貝類。(路透)

罕見「食肉菌」入侵大紐約 3人感染死亡 州府發警告

2023-08-18 07:40

超人氣

更多 >
紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人

紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人
兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡

兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡
年賺20萬卻差點無家可歸 這對夫妻理財的5血淚教訓

年賺20萬卻差點無家可歸 這對夫妻理財的5血淚教訓
3星座城府極深心眼多：摩羯很會算計、這個星座笑裡藏刀

3星座城府極深心眼多：摩羯很會算計、這個星座笑裡藏刀
華裔租客錘殺案 兇嫌犯案時 9歲子在旁目睹

華裔租客錘殺案 兇嫌犯案時 9歲子在旁目睹