國醫堂談中醫學在美國發展的基礎

紐約法拉盛 王子街「國醫堂」中醫高級診所由范樹國、許英中醫師主理。上世紀九十年代，許英、范樹國兩位教授共同撰寫的中醫臨床學術論文同時被中、外專家團隊選中，先後多次受中國衛生部委託參加「世界中醫針灸經驗交流大會」。兩人同時是著名的老中醫、中醫主任醫師和中醫學 教授。在美國創辦紐約法拉盛王子街「國醫堂」高級中醫診所。

范樹國教授介紹說，從我們多年的臨床實踐經驗認為：「西醫學是一門實驗室醫學；中醫學是一門經驗醫學」。二者各有一套獨立的理論系統；有兩種不同的診斷、治療方式和兩種類型的藥物，其中的差異巨大。可喜的是，二者的目標和效果相同，因為都能治癒世間各種病症。

中醫學來到美國，必須認識到：「東方中醫學」要在高度發達的西方國家的美國立足，還要求得進一步發展，就必須實事求是地、清醒地認識到西方醫學的長處和短處，才能運用中醫學的長處，有的放矢地去彌補西醫學的不足和短處，去為美國人民解除疾病帶來的痛苦，甚至挽救其生命。只有這樣，中國醫學才能在美國起到補充和替代作用，才能經得起時間的考驗。

范許教授重點介紹治癒「腺病毒」的經歷來說明：前不久，一位四十歲左右的患者發燒，去見家庭醫生，診斷為中耳炎，服抗生素三天後反而病情加重，發燒至102度，病情更嚴重。患者二度進入紐約某大型醫院急診室。第一次未查出病因，輸液後只能回家。回家兩天不到，病情更加嚴重，高燒達103度以上。而且眼睛充血，雙眼佈滿血絲，咳吐血痰。患者三天未食，病勢加重身體虛弱，生命處於危險狀態。患者惶恐之下深夜再次進入該急診室，久久等候終於檢查出該病為感染「腺病毒」導致。接著讓患者不可思議的事情繼續發生了，醫生告訴患者，他在患者身上發現的一種新病毒目前無藥可用，只能回家休息觀察。患者無可奈何，只能回家。

這時《國醫堂》接手運用中醫藥清熱涼血、解毒排毒的方法治療，一個星期高燒退去，兩個星期後患者基本痊癒。

在臨床工作中，運用中醫治癒其他醫學體系檢查出的，又暫時無藥可治，屬於免疫系統、內分泌系統，更多屬於病毒所致的病例繁多。

這些疾病，就是其他醫學體系不擅長而中醫學體系擅長發揮治療作用的方面。這也是東方中醫學在西方在美國存在的價值和謀求發展的基礎。

紐約法拉盛王子街「國醫堂」高級中醫診所精治：

一、疑難雜症、頑固性重症，如濕疹、帶狀皰疹、紅斑狼瘡、類風濕關節 炎等等。

二、實驗檢查出屬於人體免疫系統和內分泌系統功能失調的疾病。

三、病毒性疾病。

四、患者自覺身體不適甚至非常痛苦，實驗室檢測 不出任何結果的疾病。

五、實驗室檢測出了正確的結果，目前沒有有效藥物治療的疾病。

六、辯證服用「范氏長壽散」，爭取將人類壽命延長至本該擁有的120至150歲。

七、時令病、季節病、常見病、多發病。

范、許教授在40年的醫療實踐中也深深地認識到了西方需要中醫，美國需要中醫，人類需要中醫。兩位教授作為職業中醫工作者，深感將中國醫藥推向西方，普及世界，造福人類，是其義務和責任，同時希望炎黃子孫，華夏兒女共同努力，為早日實現這一目標努力奮鬥！

電話：929-607-3738，診所地址：39-07 Prince Street, Suite 4E, Flushing, NY 11354，網址: www.guo-yl-tang.com，即可得知更多祥情，請上網站查詢。