華埠東百老匯黃山急診綜合診所 無需預約 隨到隨診

黃山急診綜合診所創辦人屈國瓊醫師(Dr. Katherine Qu, MD)。

位於華埠 東百老匯 100號的黃山急診綜合診所(Q Allcare Urgent Care & Primary Care)已經開業正式投入服務，該急診綜合診所擁有強大中西醫生陣容，提供急診科、內外婦兒、家庭醫生、骨科 等全面醫療服務。診所內配備全套彩色超聲波設備，提供婦科、心血管、腹部等所有超聲波檢查；自設先進化驗室，檢驗立即有結果。同時還有適合小兒使用的低劑量高新X光機，以及方便老人兒童的靜脈點滴注射。

黃山急診綜合診所創辦人屈國瓊醫師(Dr. Katherine Qu, MD)為德國海德堡大學醫學博士，後又獲美國霍普金斯大學博士後學位。屈博士在中國大陸擁有十多年豐富從醫臨床經驗，曾為內科和腫瘤科醫生，以及包括兒科、婦科、傷科、骨科等科急診治療經驗。屈醫師累積多年臨床經驗並瞭解華人病患的體質、習慣，能夠充分理解患者的需求和想法進行問診施治。

黃山急診綜合診所除提供急診服務外，並提供內科全科、家庭科、婦產科、兒科（2歲以上）、創傷外科和骨科等醫療服務；該診所更獲得High Complexity Lab(高度複雜性檢測 實驗室)認證，擁有最先進的全套彩色超聲波設備，提供婦科、心血管、腹部等所有超聲波檢查；配備最先進X光機以最低劑量X光輻射為患者提供服務。其臨床檢測實驗室具核酸（PCR）檢測資質證書，一個小時內可獲得PCR檢測結果，有醫療保險 者只需要支付$50、無醫療保險者$100。 另提供預防、接種、體檢和全科化驗。

此外，學齡兒童的暑假即將結束，馬上就要返校上課，屈醫生提醒各位家長在秋季開學前，盡早預約孩子的年度健康檢查及疫苗接種服務，以幫助、鼓勵孩子迎接健康和成功的新學年。

黃山急診綜合診所地址﹕華埠東百老匯100號（緊鄰派街Pike Street），電話:（646）398-8054，每週七天開診上午8時至下午8時，不需要預約、隨到隨診，接受大部分保險。