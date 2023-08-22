各類移民申請多年無果 做催辦令或可加快審理

移民局 的“龜速”審理縱觀這兩三年來移民局(USCIS)的申請審理速度，實在是令人焦慮而無奈。各類申請的審理時間較過去大大增加的情況不勝枚舉。

往年，結婚綠卡 首次移民局面談後，如果移民局沒有很快批准申請（通常120天內），則基本1年內移民局會安排第二次面談，也稱為Stokes Interview。如今，等3年都沒有等來第二次面談的大有人在。

過去，基於婚姻的兩年臨時綠卡轉正式綠卡因案件特殊情況（如離婚，移民局嚴重懷疑婚姻真實性等等）而需要重新面談的，基本都能在1-2年內有面談，如今，全美國此類案件的面談絕大多數只面談到2019年下半年提交的申請。

政治庇護 申請更是重災區，等了3-8年都沒有庇護面談的申請人比比皆是。等了一年又一年，期間，想盡各種辦法催促移民局儘快審理，e-request、打電話、聯繫議員，對此，移民局要麼不回復，要麼不痛不癢地回復“案件正在處理中，無法給出具體的審理時間，請繼續等待”。催了幾次，都是如此。怎麼辦？繼續遙遙無期等下去？還是有其他方法催促移民局儘快審理？律師指出，對於符合條件的申請人，可以考慮做催辦令以促使移民局儘快審理。

1. 什麼是催辦令？

催辦令的英文是Writ of Mandamus，也稱聯邦催辦令。眾所周知，美國是一個三權分立的國家。移民局屬於行政部門。法院屬於司法部門。催辦令，簡而言之，就是相關移民申請中的申請人作為原告，向聯邦法院提起訴訟，而被告就是移民局，訴求是讓移民局在一定時間內履行其工作職責或糾正移民局的不作為。有人將催辦令俗稱為“民告官”，本質的確如此。當然，這是美國司法體系中賦予每個人的權利。

2. 哪些申請可以辦理催辦令？

只要符合起訴條件，幾乎任何一種移民申請類別都可以做催辦令。所以，無論是親屬移民、職業移民、各種綠卡申請、身份調整、公民入籍、政治庇護申請、非移民申請如工作簽證 、甚至是EAD工卡申請，只要符合起訴條件，都可以提出催辦令訴訟。

常見催辦的移民案件包括：I-589 （庇護）、N-400 （公民入籍）、 I-485 （身份調整綠卡）、 I-730 （庇護家屬）、 I-130 （親屬移民）、I-140 （職業移民）、 I-601/602 （豁免）、 I-360 （特殊移民）、I-751 （基於婚姻的兩年臨時 綠卡換正式綠卡）、I-526 （投資 移民）、I-829 （基於投資移民的兩年臨時 綠卡換正式綠卡）、DS-260 （海外領館移民簽證）、H-1B簽證被行政審查。

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