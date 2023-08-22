美國紐約華人總商會舉辦第二屆華商杯高爾夫聯誼賽

籌備第二屆華商杯高爾夫聯誼賽的有關人員。

美國紐約華人 總商會日前在法拉盛 福朋喜來登酒店舉行第二屆「華商杯」高爾夫聯誼賽新聞發佈會，發佈該會將於八月十八日在長島 西奈山威勒高爾夫俱樂部舉行第二屆高爾夫聯誼賽。

去年十月份該會首次舉辦華商杯高爾夫聯誼賽取得圓滿成功，今年有更多的贊助商加入，贊助報名早已額滿，贊助商的數量亦從去年的18位增加至今年的26位。贊助籌款金額已超過七萬八千美元，該會表示部分款項將做為慈善基金作為日後慈善活動之用。比賽結束後晚間將在該俱樂部聯誼廳舉辦比賽頒獎典禮及會員交流餐會活動，增加會員間彼此商機互動。

美國紐約華人總商會會長徐家鵬表示，該會自一九九零年成立三十二年以來一直稟持著團結華商、群策群力、發展經濟、共保權益的商會創會四大宗旨努力推動，積極參與美國主流社會和華人社區各種政治、經濟、文化、和慈善等相關活動，得到了美國各級政府的表彰和重視並成為了最具代表性及影響力的商業團體之一，此次舉辦第二屆華商杯高爾夫球聯誼賽，旨在增強促進商會同仁及社區間的聯誼互動以及回饋社區，拋磚引玉，捐贈慈善機構。同時感謝此次活動籌備委員會理事馬志維、劉志堅、張敦興、魏羽軒、阮健華的努力付出日夜辛勞，使得此次活動籌備工作圓滿成功。 雖然紐約華人總商會第二次舉辦此次聯誼比賽，還是得到了商會同仁的全力配合及支持，主辦方再次向此次贊助比賽和貢獻愛心的贊助商們表示最誠摯的敬意和最崇高的謝意，並期待下屆及未來華商杯高爾夫聯誼賽的活動更上層樓，愈辦愈好。預祝此次華商杯高爾夫聯誼賽的活動圓滿成功！

第二屆華商杯贊助商包括（2023 CBA CUP Sponsor List）：1. Century Development Group 世紀集團； 2. United Construction Group； 3. ZD Jasper Realty； 4. Oakmont Insurance Service (a)； 5. Oakmont Insurance Service (b)； 6. JLS Group Construction 友邦建築；7. BCG Glass Industry；8. Clex Captial；9. Montperia Group (a)；10. Montperia Group (b)；11. 法路通律師樓, P.C. ；12. Anthony Ficara as attorney； 13. CRC Group 14. Cornerstone Land Abstract； 15. Polaris Property； Group 16. Times Buildings Engineering Services, P.C. ；17. Crowdfunz Holding； 18. Zhong Wang Construction Service； 19. Builders Construction； 20. FBL Development ；21. Cherico King Architect, P.C. ；22. Dr.Wine Group； 23. Arcadia Health Pharmacy； 24. Lin Pan Realty Group；25. Mohegan Sun 康州金神大賭場；26. Armkey Group。