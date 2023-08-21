北美福智基金會紐約分會2023佛學營 紐約上州5天4夜課程 名額有限

以中華傳統文化的佛教文化精髓、五千年智慧的結晶。北美福智基金會紐約分會將於8/25-29(5天4夜)在紐約上州 隆重舉辦「福智兒童/青少年/青年佛學營」，旨在維繫與傳承中華文化，通過參加團隊建設活動和小組挑戰，學習如何在志同道合的同伴中將實用的佛教概念應用到日常生活中，在現代社會中找到內心的和諧。透過聖賢的教導，在生活實踐中運用，收穫幸福人生。歡迎僑胞攜帶孩子共同參與此學習活動，讓您與孩子都擁有一個充實的夏天。

佛學是中華傳統文化的精髓，在現代具有特殊的價值和意義。本屆「佛學營」針對不同年齡層學生而設計了不同佛學課程。在5天4夜的佛學營裡認識結交良友，由不同領域的經驗老師帶領孩子學習，脫離電子產品，讓孩子們練習情緒控制、專注力、記憶力、溝通能力、培養善良的心、選擇良友、健康飲食，更深入地瞭解自己、學會自律，接受和擁抱自己的獨特品質，通過參加團隊建設活動和小組挑戰，學習如何在志同道合的同伴中將實用的佛教概念應用到日常生活中，在現代社會中找到內心的和諧。法師現場互動、課程鬆緊適度，幫助孩子在好的學習環境下調節身心和精神領域！培養孩子「好學、擇善、予樂」的特質，讓孩子更自信快樂的回到學習。

讓青年學子能結合到紐約華人 生活現態，營造家庭和諧、良善的社交等關係，從改善自己、改善家庭出發，實現良好的人際互動，達到修身、齊家、治國平天下的理想，在生活實踐中運用，實現家庭、社會的和樂圓滿，收穫幸福，為人類和平貢獻力量。

眾所皆知，佛學講究倫理道德「勿以善小而不為、勿以惡小而為之」，並以「孝」作為禮節之先，「孝」讓人心更美，讓國家更加繁榮昌盛、世界更和平。為回應近年來世界各地掀起了對中華文化的追崇，以儒家經典修心，透過聖賢的教導，倡導在生活實踐中運用，收穫幸福，是本屆佛學營的教學核心。

2023佛學營將於8月25-29日(計5天4夜)舉行，地點:紐約上州(統一在紐約搭巴士來回)，費用: $149(包含餐宿)，報名方式: www.buddhistcamp.org，報名電話：646.525.6666(周老師)或718-885-5843（江老師）。名額有限，歡迎踴躍報名!