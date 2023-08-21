VRC李宏恩醫生「愛眼護視力」免費講座

視網膜專科醫師-李宏恩「愛眼護視力」免費講座。座無虛席提問踴躍，完美成功。

由視網膜專科(Vitreo Rentinal Consultants of New York)旗下醫學 和外科視網膜專家李宏恩醫生所主講的「如何愛護您的視力」免費講座，日前假富康醫療法拉盛 社區中心成功舉辦。現場座無虛席提問踴躍，李醫生也竭盡全力的將關於眼睛健康的寶貴知識和專業建議傳授。全程普通話進行，幫助廣大華人居民更輕鬆地理解專業知識和資訊。

本此，講座主題是「如何愛護您的視力」，包括帶領聽眾先了解健康的視網膜是清楚視力的基礎;李醫生介紹說，因為兩隻眼睛會合作，要偶爾睜一隻眼，閉一隻眼以查看視力是否正常。會場上，李醫生更帶來了AMSLER網格發放給每一位現場聽眾並細心教導使用。李醫生表示，VRC法拉盛醫療診所提供AMSLER網格，歡迎民眾前往免費索取。

由於視網膜病變較多發生於中老年人而造成如黃斑病變，糖尿病 視網膜病變，黃斑前膜/裂孔及視網膜脫落多種嚴重危害視力的症狀。因此，李醫生介紹認識威脅視力之視網膜疾病的症狀。其中，黃斑病變是年長人視力喪失的主要原因; VRC視網膜專科診所備有最先進的各種藥劑能夠醫治濕性以及晚期乾性(有萎縮)的黃斑病變。

而糖尿病視網膜病變是工作年齡成年人視力喪失的主要原因;病患需控制血糖，血壓 ，膽固醇為首要方式。另外黃斑疾病，例如，視網膜前膜以及黃斑裂孔，則會影響中央視力; 目前，這些疾病能夠利用手術來治療，有相當的效果。

視網膜脫落時的症狀包括閃光 (像火炮);很多新的飄浮子，如飛蚊;周圍視野有影子。若有這些症狀，必須馬上打電話給眼科醫生做檢查，以避免嚴重時造成失明。若有視網膜撕裂，輕症時可在診所用激光來修復撕裂，將發展成視網膜脫落的風險降低。視網膜脫落通過手術來放回去，成功率相當高。提醒僑胞，保護視力最主要是定期檢查，發現問題才能及早治療。

李宏恩醫師專精最先進的眼科醫療技術，包括各種激光、玻璃體注射及微創手術以及各種玻璃體視網膜疾病，如糖尿病視網膜病變、老年性黃斑部病變、近視病變、視網膜血管病變、視網膜脫落、黃斑部皺褶、黃斑部裂孔以及白內障手術後併發症。李醫師講普通話、台語(閩南話)和西班牙語，可提供患者最優質的醫療服務。李宏恩醫師為視網膜護理全國領導者VRC的一員，備有大頸、艾姆赫斯特及法拉盛六家診所，為廣大僑胞帶來更便捷優質的視網膜專科服務，可接受各種醫療保險 。法拉盛診所地址：38-08 Union St., Suite 3B, Flushing，預約電話：718-673-8070。