近期活動
8月21日（週一）：
● 熱食發放（曼哈頓）
為社區70歲以上的耆老居民免費提供素食飯盒（線下）
8月21日（週一）中午11點半至12點半
主辦：慈濟
https://tzuchi.us/cn/events/ny-manhattan-hot-meal-distribution?i=9aab42c
8月23日（週三）：
● Matcha Lover's Night
抹茶愛好者之夜：飲食之外還有更多抹茶體驗（線下）
8月23日（週三）下午5點至晚上9點
主辦：Upstairs NYC
https://www.eventcreate.com/e/matcha-night-nyc-1
8月24日（週四）：
● China's Generative AI and AI Technology Landscape
中國生成式人工智能及人工智能科技的全貌：發展、主力、政策（線上） 8月24日（週四）上午10點至11點
主辦：亞洲協會(Asia Society) 亞洲社會政策研究所 (Asia Society Policy Institute)
https://asiasociety.org/policy-institute/events/chinas-generative-ai-and-ai-technology-landscape
● Immigration Workshop (Jackson Heights)
移民工作坊：教您如何爲您的外籍親屬填寫I-130表（線下）8月24日（週四）下午5點至6點
主辦：亞洲人平等會AAFE
https://www.aafe.org/events/
8月25日（週五）：
● New Asia Chamber Music Society: A Summer-End Concert
新亞室內樂協會 夏末音樂會（線下）8月25日（週五）晚上7點至8點
主辦：MOCA
https://www.mocanyc.org/event/moca-presents-new-asia-chamber-music-society/
8月26日（週六）：
● Dragon Fest New York
紐約年度戶外中式餐飲文化盛會（線下）
8月26日（週六）
主辦：dragonfest inc
https://www.dragonfests.com/
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月租2500元 這間曼哈頓公寓爆紅 因為少這項東西
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