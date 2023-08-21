8月21日（週一）：

● 熱食發放（曼哈頓 ）

為社區70歲以上的耆老居民免費提供素食飯盒（線下）

8月21日（週一）中午11點半至12點半

主辦：慈濟

https://tzuchi.us/cn/events/ny-manhattan-hot-meal-distribution?i=9aab42c

8月23日（週三）：

● Matcha Lover's Night

抹茶愛好者之夜：飲食之外還有更多抹茶體驗（線下）

8月23日（週三）下午5點至晚上9點

主辦：Upstairs NYC

https://www.eventcreate.com/e/matcha-night-nyc-1

8月24日（週四）：

● China's Generative AI and AI Technology Landscape

中國生成式人工智能 及人工智能科技的全貌：發展、主力、政策（線上） 8月24日（週四）上午10點至11點

主辦：亞洲協會(Asia Society) 亞洲社會政策研究所 (Asia Society Policy Institute)

https://asiasociety.org/policy-institute/events/chinas-generative-ai-and-ai-technology-landscape

● Immigration Workshop (Jackson Heights)

移民 工作坊：教您如何爲您的外籍親屬填寫I-130表（線下）8月24日（週四）下午5點至6點

主辦：亞洲人平等會AAFE

https://www.aafe.org/events/

8月25日（週五）：

● New Asia Chamber Music Society: A Summer-End Concert

新亞室內樂協會 夏末音樂會（線下）8月25日（週五）晚上7點至8點

主辦：MOCA

https://www.mocanyc.org/event/moca-presents-new-asia-chamber-music-society/

8月26日（週六）：

● Dragon Fest New York

紐約年度戶外中式餐飲文化盛會（線下）

8月26日（週六）

主辦：dragonfest inc

https://www.dragonfests.com/