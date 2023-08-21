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四季產權超越高爾夫四方杯球賽圓滿結束

紐約訊
四季產權-超越高爾夫四方杯球賽全體成員合影。
四季產權-超越高爾夫四方杯球賽全體成員合影。

由紐約超越高爾夫球會舉辦，四季產權公司冠名贊助的2023年超越四方杯高爾夫球賽日前在長島舉辦。此次比賽是超越高爾夫球會獨特的傳統賽事，一百多名會員按地域分為東南西北四個隊，根據會員在球會中的差點，四隊爭奪淨桿團體冠軍“四方杯”。此次比賽過程起伏跌宕，最終北方隊在隊長王景華帶領下，團隊表現優異，以平均淨桿69.658，0.001之差險勝同樣表現出色Jack Lee隊長領銜的南方隊，第一次捧起四方杯！實乃差之毫釐、謬以千里，真正體現出高爾夫團體賽的競技和趣味性！

最終比賽個人總桿前三名是冠軍楊直（74桿），並列第二梅朝輝和孟友群（76桿），女隊前三名Lily Mo，Caty Corso，Jane Gao。祝賀北方隊全體隊員，通過兩個月精心準備，刻苦操練終獲最美回報，每位冠軍隊員名字會刻在四方獎盃上！以往冠軍南隊，西隊和東隊也有不俗表現，團隊精神可圈可點。根據周日四方杯的比賽成績，前八名楊直、梅朝輝，張天雄，賀平，孟友群，Jerry Zhang，易正亮，Will Liu組成超越高爾夫代表隊，他們將參加九月份全球華人高爾夫精英賽，北美賽區紐約站的比賽，期待他們再次取得優異成績。

超越組委會感謝參加此次比賽的全體超越高爾夫球隊會員和贊助人：Jimmy Miao/四季產權，Dr Cornelius Yen/Flushing Implant & Denture，Dr York Chen， 崔建醫生，董茂華會長， 梅朝輝會長，Green Joy高爾夫模擬器，期待明年再聚。

總桿前三名合影，董茂華會長、楊直（74桿）、梅朝輝（76桿）、孟友群（76桿）。
總桿前三名合影，董茂華會長、楊直（74桿）、梅朝輝（76桿）、孟友群（76桿）。

長島 華人

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