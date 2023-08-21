紐約足部整形中心為您解決足部疼痛 量身定制各式保健鞋

紐約足部整形中心代理各大品牌款式保健鞋。

足部疼痛是一種常見的健康問題，可能影響到人們的日常生活和工作。有些人可能因為足部畸形、糖尿病 、關節 炎等原因而導致足部不適，有些人可能因為穿著不合適的鞋子或者長時間站立而引起足部壓力和勞損。無論是什麼原因，都需要及時地尋求專業的幫助和治療，以免造成更嚴重的後果。

紐約足部整形中心是一家專業的足部保健服務機構，擁有近20年的豐富經驗和優秀的團隊，致力於為客戶提供最優質的產品和服務。紐約足部整形中心不僅提供免費的足部腳壓測試和專業諮詢，還可以根據客戶的個性化需求和足型，量身定制各式保健鞋、鞋墊和其他醫療器材，幫助客戶改善足部的壓力分布和身體的協調平衡，減輕足部的疼痛和不適，提高生活品質。

此外，紐約足部整形中心還與美國多個名牌廠家合作，代理眾多美國製造的名牌健體鞋，包括旅遊鞋、涼鞋、輕便鞋等，款式新穎、質量優良、功能性強。這些名牌健體鞋採用天然皮革製作，配有功能性鞋帶和防滑鞋底，並且採用特製材料保持舒適和溫度。這些名牌健體鞋不僅適合有背痛、肌肉 繃緊和髖部問題的人穿著，也可以幫助預防和改善扁平足、張開足、跟骨骨刺和膝蓋問題等。

紐約足部整形中心是保險 公司認可的保健鞋和醫療器材店（ABC Board Certified Facility），接受大部分保險，自費者優惠。春季各式名牌健體鞋特惠中，歡迎僑胞前往參觀諮詢。紐約足部整形中心位於144-31 41 Ave. #L6（Parsons & 41 Ave.），電話：718-359-3348，傳真：718-359-0388。營業時間：周一至周五9:30am~5:30pm；周六10am~3pm。