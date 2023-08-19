免費贈送店鋪分體冷暖空調 ConEdison攜手紐約家電空前優惠

紐約家電和ConEdison合作為商家店鋪推出限時免費分體冷暖空調大贈送優惠。

作為商鋪業者您總希望要為您的生意節省能源費用，同時讓您的客戶和員工享受舒適的冷暖空調。現在紐約家電和ConEdison合作推出為商家店鋪免費贈送分體冷暖空調。這是一項由ConEdison贊助的節能計劃，旨在幫助商業店鋪減少碳排放，提高能效，降低電費。希望有需要免費空調的商家店鋪前往紐約家電門市或致電：718-886-4980進行諮詢，他們有專業的工作人員提供您詳盡的解答，並有專業的服務人員填寫申請，審核快捷，通過後即刻開工。此優惠活動不僅是包含分體冷暖空調系統免費，而且安裝材料及人工均為免費。敬請商家業者把握空前優惠以免向隅。

據紐約家電負責人Michael表示，紐約家電的免費贈送商業店鋪節能冷暖空調活動，是一項由ConEdison贊助的節能計劃，旨在幫助商業店鋪減少碳排放，提高能效，降低電費。只要您是店鋪商家符合以下條件，您就有機會獲得全新的節能冷暖空調，而且完全免費！首先您必須是ConEdison的客戶，並有正常使用的帳號；再者您的商業店鋪面積不超過2500平方英尺就可申請。如果您符合以上條件，您只需要做以下幾個簡單的步驟：1. 拍攝您的店面正面和內部各一張照片；2. 附上您的姓名和聯繫方式；3. 將照片和信息發送到：[email protected]。紐約家電的專業人員就會與您聯繫，並為您安排審核和安裝。

Michael強調，節能環保是當今全球的一個趨勢，政府也在積極配合出臺各項優惠補貼政策。時下流行的分體空調由於節能、低噪音廣受消費者歡迎，而且又能減少能源消耗和電費開支，大量的節省業者的長期成本。分體式空調可將噪音隔離在外，且最新的壓縮機具有高效省電節能，並使用環保冷媒，有效的節省耗電量，調節穩定室溫。降低碳足跡和環境影響，展現社會責任。

紐約家電是一家專業的家電銷售和服務公司，擁有多年的行業經驗和良好的口碑。他們們致力於為客戶提供優質、高效、節能的家電產品和服務。他們期待與您合作，讓您的商業店鋪更加美好！這是一個好機會，名額有限，先到先得！請不要猶豫，趕快行動吧！如果您有任何疑問或需要更多信息，歡迎致電諮詢熱線：718-886-4980，紐約家電有專業的服務人員為您解答所有問題。或者親臨紐約家電各大門店：131-31 Fowler Ave, Flushing, NY；42-49 Main St, Flushing, NY；249-50 Jericho Tpke, Floral Park, NY；7305 New Utretch Ave, Brooklyn, NY；919 65th St, Brooklyn, NY；2300 86th St, Brooklyn, NY；1401 E 14th St, Brooklyn, NY。