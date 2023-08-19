長島誠信車行全方位汽車維修 30多年卓越信譽

誠信車行主要業務包括車身修復、板金噴漆、綜合維修和保養，歡迎參觀咨詢。

長島 誠信車行是一家提供全面汽車服務的老字號，從1988年開業至今，已經有30多年的歷史。該車行位於長島Hicksville火車站附近，交通便利，環境舒適，設備先進，技術精湛，服務周到。

誠信車行的主要業務包括車身修復、板金噴漆、綜合維修和保養等，涵蓋了日本 、美國和歐洲的各種車系。該車行擁有兩家分店，一家專門服務日本及美國車系，另一家則是專注於歐洲車系。兩家分店都配備了原廠電腦和專業技師，能夠準確地檢測 和解決各種汽車問題。車行每位技師都非常了解每項工序及維修組件，每月都定期至各原廠培訓進修以確保對最新車款的了解。

誠信車行的負責人項先生是一位資深的汽車維修專家，他有35年的豐富經驗，並且不斷學習和更新知識。他說，誠信車行的宗旨是「品質第一，誠實信用，價格合理，服務優質」，他們的目標是讓每一位客戶都滿意和放心。他還表示，誠信車行不僅有高水準的技術和設備，還有高品質的材料和配件。他們使用義大利 進口的「無塵噴漆焗漆房」和「車體大樑校正器」，確保每一部汽車都能恢復原狀。

此外，誠信車行還與多家保險 公司合作，協助客戶處理理賠事宜。項先生說，他們的目標是讓每一位來到誠信車行的客戶都能感受到專業、親切和周到的服務。

如果您需要汽車維修或保養，歡迎您聯絡長島誠信車行，他們將竭誠為您服務。本店地址：285 W. John St Hicksville (LIE 41S出口)，電話：516-931-8582。分店地址：287 W. John St Hicksville (LIE 41S出口)，電話：516-931-8583。