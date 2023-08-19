我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭城市遭俄飛彈攻擊致7死 劇院遭擊中畫面曝光

餐廳、機場、加油站等…這5個地方 避免使用提款卡

長島誠信車行全方位汽車維修 30多年卓越信譽

紐約訊
誠信車行主要業務包括車身修復、板金噴漆、綜合維修和保養，歡迎參觀咨詢。
誠信車行主要業務包括車身修復、板金噴漆、綜合維修和保養，歡迎參觀咨詢。

長島誠信車行是一家提供全面汽車服務的老字號，從1988年開業至今，已經有30多年的歷史。該車行位於長島Hicksville火車站附近，交通便利，環境舒適，設備先進，技術精湛，服務周到。

誠信車行的主要業務包括車身修復、板金噴漆、綜合維修和保養等，涵蓋了日本、美國和歐洲的各種車系。該車行擁有兩家分店，一家專門服務日本及美國車系，另一家則是專注於歐洲車系。兩家分店都配備了原廠電腦和專業技師，能夠準確地檢測和解決各種汽車問題。車行每位技師都非常了解每項工序及維修組件，每月都定期至各原廠培訓進修以確保對最新車款的了解。

誠信車行的負責人項先生是一位資深的汽車維修專家，他有35年的豐富經驗，並且不斷學習和更新知識。他說，誠信車行的宗旨是「品質第一，誠實信用，價格合理，服務優質」，他們的目標是讓每一位客戶都滿意和放心。他還表示，誠信車行不僅有高水準的技術和設備，還有高品質的材料和配件。他們使用義大利進口的「無塵噴漆焗漆房」和「車體大樑校正器」，確保每一部汽車都能恢復原狀。

此外，誠信車行還與多家保險公司合作，協助客戶處理理賠事宜。項先生說，他們的目標是讓每一位來到誠信車行的客戶都能感受到專業、親切和周到的服務。

如果您需要汽車維修或保養，歡迎您聯絡長島誠信車行，他們將竭誠為您服務。本店地址：285 W. John St Hicksville (LIE 41S出口)，電話：516-931-8582。分店地址：287 W. John St Hicksville (LIE 41S出口)，電話：516-931-8583。

長島 日本 義大利 檢測 保險

上一則

立秋後著重滋養肺部、遠離寒氣 順安堂淺談立秋養生

下一則

高德曼訪親子互助會 承諾辦活動促進交流

熱門新聞

社區人士說，所謂的「不需要身分寄錢」，用的就是其他顧客的身分，呼籲民眾在跨境匯款時要特別注意商家的可信度。（本報資料照片）

經8大道匯款公司寄錢回家 布魯克林華女護照被註銷

2023-08-18 06:46
位於曼哈頓的文華東方酒店發生墜樓事件。(截取自谷歌地圖)

急墜750呎 身體斷兩半…男子曼哈頓酒店頂樓跳下身亡

2023-08-18 13:37
紐約州府建議，免疫系統受損者，應避免食用包括牡蠣在內的生鮮貝類。(路透)

罕見「食肉菌」入侵大紐約 3人感染死亡 州府發警告

2023-08-18 07:40
老太一面哭嚎一面請求，男警員上前一起拉開老太，並說「你再這樣會被逮捕」。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛嚴打無證攤販 華婦貨物被警沒收 大喊不公

2023-08-17 07:38
12日上午雨後法拉盛。(記者劉梓祁／攝影)

暴風雨威脅紐約市 或有冰雹和龍捲風

2023-08-12 17:26
哥倫布公園內常有遊民棲居過夜，有社區人士懷疑本案與遊民有關。(記者和釗宇／攝影)

曼哈頓華埠哥倫布公園凶殺案 1華裔嫌疑人被捕 疑與遊民有關

2023-08-14 07:42

超人氣

更多 >
哪個血型最不識相？B型放飛自我、這血型是察言觀色高手

哪個血型最不識相？B型放飛自我、這血型是察言觀色高手
國家颶風中心警告加州 喜萊莉豪雨洪水風險高

國家颶風中心警告加州 喜萊莉豪雨洪水風險高
摩根大通危機入市？ 增持碧桂園1.71億股

摩根大通危機入市？ 增持碧桂園1.71億股
富比世評台積電與亞利桑納工會之爭：結果可能沒有贏家

富比世評台積電與亞利桑納工會之爭：結果可能沒有贏家
南加哈岡搶刧華裔老婦的兇嫌被捕 天網恢恢

南加哈岡搶刧華裔老婦的兇嫌被捕 天網恢恢