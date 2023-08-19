淺談蜂膠：人體血管的清道夫

萬蜂牌巴西極品綠蜂膠能夠改善紅細胞的集聚現象，而降低血液粘稠度。

人類的壽命想要延長，就要健康養生。身體內的每一個部位都有保質期，如何延長保質期，那麼就要做到保鮮，也就是健康養生。血管作為人體內部的重要器官，遍布全身，為身體輸送營養和排出毒素垃圾。血管順暢，那麼身體就舒服很多。中老年人最怕血管堵了，人體的血管就像城市的道路一樣，如果發生擁堵，那麼就是一場災難。造成血管堵的原因有三個，一個是血管老化；一個是血液粘稠，另一個是兩種都存在。那麼如何讓血管不堵，保持血管年輕呢？蜂膠具有活血祛堵血管清道夫功效。

隨著年齡的增長，老年人的血管壁彈性逐漸減弱而變得狹窄當其血液內紅細胞的聚集性和變形性、紅細胞壓積、大小和形態以及血漿中纖維蛋白原、甘油三酯等的含量發生改變時，就會引起血粘度增高。

中、老年人群出現血稠現象應引起足夠的重視，因為血液黏度增高、紅細胞容易集聚，毛細血管堵塞，致使心、腦血管缺血缺氧，表現相應的癥狀，如腦缺血多有頭暈腦漲、發困嗜睡或失眠 多夢；眼缺血多有陣發性視物模糊；心缺血多有心悸胸悶，噁心欲吐等癥狀。血稠嚴重時可能會引發缺血性心腦血管疾病。資料表明，急性心肌梗死、腦血栓、高血壓 、閉塞性動脈硬化癥、高脂血癥及慢性肝、腎疾病等均與血黏度升高有關。

蜂膠為什麼被稱為是血管清道夫？因為蜂膠中含有的黃酮物質中的白楊素、柚木白楊素、木犀草素、芹菜素、金合歡素具有抗自由基、促進組織修復、降壓、解痙、擴張冠狀血管的作用。

蜂膠中含有的黃酮醇物質中的槲皮素、高良姜素、蘆丁、山奈酚、山奈甲黃素、鼠李素等有抗自由基、擴張冠狀動脈、降壓、降脂、軟化血管、保護心肌的作用。

蜂膠中含有的萜烯類物質中的α-萜品烯、β-蒎烯等數十種均有雙向調節血糖 、血壓、活血化瘀等作用。所以蜂膠被稱為是血管清道夫。

十九年來在全球享有盛名暢銷全世界的加拿大 VIKER公司的萬蜂牌巴西 極品綠蜂膠與其它蜂膠相比，萬蜂牌巴西極品綠蜂膠的生物活性最高（達98％）、濃度最高（達88％）、類黃酮業界最高18.5mg/ml，而且絶不含酒精，絶無蜂臘、不分層、不沈澱，國際GMP優異質量認證，巴西聯邦政府出口認證，加拿大衛生部進口認證、美國FDA登記，是巴西蜂膠中的極品。萬蜂牌巴西極品綠蜂膠中含有一些特殊的有效化學成分和更多的生物活性，如從萬蜂牌巴西極品綠蜂膠中分離出有抗癌作用Artepillin C，就是其它國家蜂膠中沒有的成分。

萬蜂牌巴西極品綠蜂膠能夠清除血液中的有害物質及自由基，凈化血液，改善紅細胞的集聚現象從而降低血液粘稠度，改善血管的通透性，調節血壓血脂保護血管，所以萬蜂牌巴西極品綠蜂膠能有效的發揮血管清道夫作用。萬蜂牌巴西極品綠蜂膠適合任何想要健康養生的人！萬蜂牌巴西極品綠蜂膠憑藉高質量，高濃度、高生物活性，熱銷世界各地，是健康養生品種當之無愧的極品。

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