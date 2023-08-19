立秋後著重滋養肺部、遠離寒氣 順安堂淺談立秋養生

經過了夏日的酷暑，節氣迎來秋天，立秋養生，首先要「早臥（睡）早起，與雞俱興」，也就是說，最好晚上9至10點入睡，早晨5至6點起床，比較合適，保持規律的生活作息。主要目的，早睡可順應陽氣的收斂，早起以應秋氣的清爽，使肺氣得以舒展，且避免陽氣收斂的太過，但同時還是要適當減少性行為，避免陽氣向外發洩。

順安堂林中醫表示，秋老虎温燥，燥勝則乾，秋天之氣與人體的肺臟相通，肺臟是一個嬌嫩、容易受外邪侵害的臟器，燥邪影響肺臟，耗損人體津液。肺主一身之表，在體合皮，其華在毛，秋天乾燥的氣候，除能引起呼吸系統的諸多燥症之外，還可導致口唇乾燥、皮膚乾裂以及毛髮脫落。

秋分將至，林醫生提示廣大婦女朋友，太多飲用冰水會導致白帶增多，月經不調等症。順安堂的「十全大補茶」和「玫瑰四物茶」對於調理內分泌，滋補氣血有顯著功效，由臺灣順天堂高科技漢藥製劑結晶按藥方調配好後，塑膠包裝方便攜帶，服用3小時即見效，深受顧客喜愛。

林醫生專精不孕症，他說一般西醫體檢過的不孕夫婦，80％都可以通過漢醫調理受孕。他對內分泌失調引起的月經不調、下腹痛、更年期障礙、憂鬱症 等婦科病，及肝膽濕熱引起的肝炎、皮膚過敏 等疾病經驗豐富。

「順安堂」中藥號負責人林老闆本身即著名中醫師，該店除了代理順天堂科學中藥，並專業經營世界各地的中西藥草和山珍海味，包括西藏冬蟲草、美國野山花旗參、南美洲刺參、墨西哥 鮑魚、日本幹貝、印尼 燕窩、韓國高麗參、臺灣養生零食、臺灣藥廠中成藥、健康食品以及臺北迪化街年貨。

紐約順安堂中藥行地址：135-24 Roosevelt Ave., Flushing, NY 11355（法拉盛 羅斯福路135-24號）喜來登酒店對面，電話：718-445-2252。