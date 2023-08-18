全新Santa Fe嶄新大膽設計 帶來輕鬆戶外生活方式

現代汽車近期發布了經過徹底改造的全新Santa Fe。這款第五代中型休旅 車繼承了其典型的自然與城市的融合魅力，同時藉由大數據和最新的戶外生活方式趨勢做了大幅更新。

對於Santa Fe自2018年以來的首度全面更新，現代汽車跳脫常規，採用基於生活方式的設計理念，最大限度地加大後部載物空間，並使其更加適應戶外與城市的活動。因此，這款強大的新車型擁有堅固而精緻的外觀設計與寬敞、多功能的車室，為車主提供了露臺式的空間。

現代汽車執行副總裁兼全球設計中心負責人SangYup Lee表示：「全新Santa Fe是一款在城市生活和戶外活動之間找到完美平衡的休旅車，可滿足從繁忙家庭行程到汽車露營探險等需求。憑藉更長的軸距、更大的內室，和露臺般的尾門空間，新款的Santa Fe充分發揮了休旅車的優勢，提供更勝以往的多功能性以及優質的客戶體驗。」

通過強大而獨特的外觀設計將存在感最大化，全新Santa Fe的箱型造型和獨特的輪廓源自於加長的軸距和寬大的尾門區域。Santa Fe前部加高的引擎蓋、H造型的頭燈﹐以及大膽銳利的擋泥板營造出一種宏偉的氛圍。H型頭燈與車前下方的H造型設計互相協調，增強了視覺上的完整性。這個H型設計元素重新詮釋了現代汽車經典的「H」標誌。

從側面來看，加長的軸距容納了大膽突出的車頂線、擋泥板周圍碩大的體積、輪廓分明的輪拱、縮短的前懸，以及21吋的車輪。這些所有元素都賦予了Santa Fe強勁與極具冒險性的外觀。

由於其更大的尾門，Santa Fe的後方設計變得更為簡約，為整體外觀帶來了平衡。H型尾燈與前方的H頭燈融為一體，營造出和諧的氛圍。無論是白天還是夜晚，這些嶄新設計皆能在道路上展現出獨特的Santa Fe風範。

加長尾門與車室提供級矩最佳空間，全新Santa Fe的內室為嚮往輕鬆戶外方式的冒險家提供了寬敞的生活空間。加長的尾門營造出一個寬敞的內室，打開時讓人感覺身在露天陽台。可以完全折疊的第二排和第三排座椅提供領先級矩的內部空間。這些元素讓車主能以最簡單方便的方式享受戶外活動。

這個特點還使全新Santa Fe在城市環境中讓人目不轉睛，年輕家庭能將後部區域用於多種用途，像是購買雜貨、家居裝修、運動休閒、盆栽園藝、家庭郊遊，以及寵物接載等。

精緻的內室與強勁的外觀形成令人驚喜的鮮明對比。內部設計強調水平和垂直線條，儀錶板和出風口採用H圖案設計，增強了開放感，並創造出獨特的感性設計。

全新Santa Fe的完善內室還體現在各種高科技功能上，包含全景曲面顯示屏幕和雙無線充電。曲面的顯示屏幕與12.3吋的數位儀表板和信息娛樂系統相連結，增強駕駛人視野，同時營造出奢華感。

此外，色彩鮮艷的座椅和車頂內襯讓Santa Fe內部空間顯得更寬敞，觸感柔軟和木紋裝飾與帶有精緻刺繡的Nappa皮革座椅則增添了精緻成熟的風格。

全新的Santa Fe休旅車還採用了多種可持續環保材料。絨面革車頂內襯、汽車腳墊，以及第二排與第三排的座椅靠背均由再生塑料製成。而防撞墊和車門裝飾則是由環保人造皮革所製。

以自然光為靈感的內室和外觀色彩凸顯了全新Santa Fe的獨特風格，為城市與戶外的日常生活和冒險帶來了無與倫比的靈感和活力。

全新Santa Fe將於八月稍後在現代汽車YouTube 頻道向全球正式亮相。北美現代汽車專注於「人類進步」以及智能代步解決方案。現代汽車為美國的消費者提供了滿載高科技功能的汽車、休旅車，以及電動車 陣容。2022年，現代的820家經銷商在美國總共銷售了將近七十四萬兩車，其中將近半數皆在現代汽車阿拉巴馬製造廠製造。請至www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人 粉絲俱樂部查詢更多相關信息。