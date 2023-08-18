我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

更易躲避抗體？新冠肺炎出現新型變異株BA.2.86

罕見「食肉菌」入侵大紐約 3人感染死亡 州府發警告

吳重璟醫師專治腳部疾病 飲食與運動配合

紐約訊

吳重璟醫學博士(Dr. Henry Wu, D.P.M.)診所位於法拉盛市中心，專治腳部疾病。他是紐約皇后醫院腳科主治醫師，兼任Mount Vernon醫院腳科主治醫師和實習生教授。吳醫師通曉多種語言，歡迎有腳部問題的僑胞前往診治。

吳醫師表示，人們經常漠視腳部不適，不知腳科診療和其它疾病一樣，預防勝於治療。腳底骨刺為華裔最常見的腳病之一，尤其是從事餐館工作、護理、美髮、搬運等需要長時間站立者，因腳部長時間受到強大的壓力，極易受傷，增生腳底骨刺。上述工作者如能先預防，就有很大的機率避免腳底骨刺的產生。使用特製的鞋墊可大幅減輕腳底中央承受的壓力，紓緩腳底痛楚，有效幫助預防骨刺或防止已有骨刺的惡化。同時，對於減輕腰痛、膝痛、小腿痛、腳板痛等亦有助益。吳醫師還會指導有需要者以運動的方式配合治療。

尿酸過多引起的痛風亦是常見的腳疾。吳醫師除了提供必要的醫療之外，還教導病人從飲食調節著手，避免食用容易引起痛風誘因食品，減少痛風發作的機會，例如葡萄乾、西瓜、全麥麵包、花生、蘋果，雖然是健康的食品，卻不利痛風患者。

吳醫師經驗豐富，是紐約腳科專科醫學院博士，畢業後繼續接受3年的腳部手術實習，專治一切腳部問題，腳痛、腳跟痛、扭傷、發炎、骨折、雞眼、關節炎或糖尿腳病等，也專精腳部大小手術、特製鞋墊、兒童腳部、趾甲或皮膚問題。

該診所接受急診並有X光檢查，接受多種醫療保險及老人卡、牛津、藍十字、聯合、Cigna、Health Net、Amerigroup、Great West、1199、Neighborhood、Americhoice、Empire Plan、因工受傷等。地址：133-38 41st Road, Suite#C01, Flushing，電話預約：718-886-9086。

醫學 醫療保險 法拉盛 華裔 關節

上一則

紐約本月兩例死於食肉菌感染 州長：不可掉以輕心

下一則

紐約周邊3美麗小鎮遠離喧囂 可搭火車直達

熱門新聞

根據警方提供的照片，陳彥鈞在逃離醫院時穿著一件純白色的T恤和淺棕色褲子，手腕上仍然帶著醫院手環。(市警提供)

250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人

2023-08-10 16:20
老太一面哭嚎一面請求，男警員上前一起拉開老太，並說「你再這樣會被逮捕」。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛嚴打無證攤販 華婦貨物被警沒收 大喊不公

2023-08-17 07:38
12日上午雨後法拉盛。(記者劉梓祁／攝影)

暴風雨威脅紐約市 或有冰雹和龍捲風

2023-08-12 17:26
社區人士說，所謂的「不需要身分寄錢」，用的就是其他顧客的身分，呼籲民眾在跨境匯款時要特別注意商家的可信度。（本報資料照片）

經8大道匯款公司寄錢回家 布魯克林華女護照被註銷

2023-08-18 06:46
最快於下周將有1200戶無證客家庭遷出紐約，安置到上州的13個庇護點。(市長辦公室提供)

1200戶無證家庭 最快下周遷出紐約市 安置到上州13個庇護點

2023-08-12 07:27
哥倫布公園內常有遊民棲居過夜，有社區人士懷疑本案與遊民有關。(記者和釗宇／攝影)

曼哈頓華埠哥倫布公園凶殺案 1華裔嫌疑人被捕 疑與遊民有關

2023-08-14 07:42

超人氣

更多 >
住家放現金 美國人最愛藏這五個地方

住家放現金 美國人最愛藏這五個地方
買菜更省又不擁擠 Trader Joe's員工洩露4個你該知道的秘密

買菜更省又不擁擠 Trader Joe's員工洩露4個你該知道的秘密
李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 跌坐台上真相曝光

李玟生前控訴遭「好聲音」導演羞辱 跌坐台上真相曝光
德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下

德州11歲女孩傳訊「有人敲門」 父回家驚見她遭性侵陳屍床下
熱帶風暴19日襲南加 局部大雨強風高浪

熱帶風暴19日襲南加 局部大雨強風高浪