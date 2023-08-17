TVB明星驚現紐約 與粉絲們星星閃聚Summertime

陳曉華、何廣沛、周奕瑋TVB新一代明星應「TVB星星閃聚Summertime」邀請親身蒞臨紐約與粉絲們見面！

由TVBAnywhere North America主辦的「TVB星星閃聚Summertime」邀請陳曉華、何廣沛以及周奕瑋三位TVB親身蒞臨紐約與粉絲們見面！「TVB星閃閃簽名會」於9月2日（星期六）上午11時在法拉盛 Tangram（天景）一樓中庭舉行，粉絲視迷敬請提早到場領取簽名籌，名額有限，先到先得。

外貌與智慧並重的新一代女神陳曉華(Hera Chan)於2018年參加香港 小姐競選奪得冠軍。並於2019年代表香港參加《2019國際中華小姐競選》，再奪得冠軍頭銜，成為港姐/華姐雙冠軍！陳曉華身兼數職，雖自選美出身，但亦涉足演藝事業，她於2020年起參演TVB劇集《迷網》擔任女配角。Hera憑《七公主》一劇入圍 2021年《萬千星輝頒獎典禮》「飛躍進步女藝員」。而在2022年台慶劇《美麗戰場》中飾演「戀愛大過天」的林小美演技大增，讓觀眾留下深刻印象。現她正忙於拍攝新劇《死有對證》同時，亦會在《異空感應》、《非常檢控觀》等多部劇集擔任女一角色。

新一代TVB上位小生何廣沛（Matthew Ho）於2014年以演員出道。在2016年憑著《律政強人》一角於《星和無線電視大獎2016》頒獎典禮中獲「TVB最佳新人獎」。2019年何廣沛在《白色強人》中飾演心胸肺外科醫生潘懷德，並憑此劇入圍《萬千星輝頒獎典禮2019》「最佳男配角」及「最受歡迎電視男角色」。2020年，何廣沛於劇集《大醬園》首度領銜擔任男主角，演出再度受到關注。之後在《異搜店》、《食腦喪Ｂ》、及《回歸光影頌》系列中的《曙光》三套劇集中擔任男主角，演出受網民讚賞。最近在TVB熱播劇集《破毒強人》中飾演外賣速遞員的啞巴徐安樂，收穫不少正評，被讚連配音獨白也演繹得別具感情，被封新一代初哥哥，該劇監製也笑言何廣沛有望憑這個角色於今年頒獎禮獲得獎項。

被譽作「鄭裕玲接班人」的全能司儀周奕瑋（Jarvis Chow），2008年加入無線電視，初期是TVB娛樂新聞台主持。入行15年曾擔任不少大型節目主持，為觀眾所熟悉。在《萬千星輝賀台慶2022》 擔大旗，一個人打頭陣出場做導航主持，Solo講足逾10分鐘，完全沒有悶場，表現相當亮眼，獲得不少網民大讚而急速上位。後於2022年的台慶頒獎禮上「單拖」擔任司儀，表現出水準，力壓全場，被譽為「鄭裕玲接班人」！周奕瑋在日本 留學，精通日文的他多次採訪國際影展，亦拍攝個人旅遊節目《周遊》系列，更被獲封日本通，代表作有《周遊東京》、《東京五輪直送》和《好掛住日本》，並憑《好掛住日本》獲提名《萬千星輝頒獎典禮2021》「最佳男主持」最後五強。自通關後周奕瑋亦不停飛日本，為觀眾搜羅疫情後最值得去的地方。今年的旅遊節目包括與陳嘉慧主持的《請1日假去旅行：東京篇》、《周遊關西》第二輯，為大家介紹多個景點與美食。

欲與這三位TVB明星近距離接觸的話，9月2日（星期六）上午11時到法拉盛Tangram（天景），就有機會和偶像合照簽名相，切記提早到場排隊領取簽名籌！當晚6時在紐約市 雲頂世界賭場舉辦現場show，周奕瑋將會擔任主持，與陳曉華何廣沛與現場觀眾互動唱歌、玩遊戲、送禮物，請即瀏覽www.TVBStarsTour.com贏取精彩活動免費門票。「TVB星星閃聚Summertime」定於當天下午6點，移師紐約市雲頂世界賭場（Resorts World NY）一個半小時的免費娛樂活動，三位紅星屆時將唱歌表演，與現場觀眾玩遊戲。詳情請到www.TVBStarsTour.com參加免費門票抽獎，入場券抽獎將於8月22日截止。