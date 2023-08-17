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美國韓亞銀行成為 紐約聯邦房屋貸款銀行會員

紐約訊
韓亞銀行成為紐約聯邦房屋貸款銀行會員。
韓亞銀行成為紐約聯邦房屋貸款銀行會員。

美國韓亞銀行KEB Hana Bank USA N.A. (“Hana Bank” or“the Bank”) 榮幸地宣佈該銀行已成為紐約聯邦房屋貸款銀行Federal Home Loan Bank of New York (“FHLBNY”,https://www.fhlbny.com/) 的會員。

紐約聯邦房屋貸款銀行的會員資格將進一步增強韓亞銀行本已強大的流動性和資本狀況，鞏固其在美國市場的財務實力和地位，為該行提供更廣泛的流動性來源，以支持其未來的增長計劃，同時使該行能夠繼續審慎管理風險。

韓亞銀行總裁兼首席執行官 Chris Hwang 表示：「我們獲得多樣化流動性來源的渠道與我們對流動性風險管理的戰略重點無縫銜接。由於我們的財務實力和良好的風險管理，客戶一直信任我們，而這種會員資格使我們能夠進一步加強我們的財務狀況。」

美國韓亞銀行KEB Hana Bank USA, N.A.是一家提供全方位服務的社區銀行，目前主要服務紐約和新澤西當地社區的需求。美國韓亞銀行 (KEB Hana Bank USA) 是韓國首爾的韓亞金融集團 (Hana Financial Group) 子公司，全球綜合資產超過 4,510 億美元（截至 2023年3月31日）。

貸款 新澤西

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