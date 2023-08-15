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馬琳女士：揚帆中美航空 築夢合作華章

【紐約訊】

馬琳女士自2004年開始任職於上海機場集團，並於2012年起擔任上海機場集團計畫經營部經理。作為航空管理領域的翹楚，馬琳女士以深厚的理論基礎和豐富的實踐經驗，為中國航空業的發展和創新做出了重要貢獻。

在「長三角一體化」國家戰略的引領下，馬琳女士專注于研究擬建南通新機場進入上海國際樞紐機場網路的航班航線優化問題，通過精湛的專業技能，為航空資源配置提供了科學合理的方案，將各航空資源巧妙佈局，實現資源的最優配置。這一策略不但提升了樞紐運行效率，也助力中國航空業在國際市場競爭中脫穎而出。

馬琳女士的成就不僅體現在航空資源管理領域，還展現在航班時刻管理領域。作為該領域的領軍人物，她以敏銳的洞察力和獨到的見解，積極參與航班時刻管理的跟蹤與優化課題研究，為中國航班時刻管理制度的不斷完善貢獻了智慧和力量。她的研究報告為航空時刻次級市場配置提供了切實可行的實施細則，為中國航空時刻管理體系的建設提供了有力支援。

馬琳女士不僅在國內廣受尊敬，還在國際舞臺上聲名遠揚。她應邀參加國際航空產業研討會，以豐富的經驗和深厚的學識，深入分析市場動態，為全球航空業的發展趨勢提供了寶貴參考，為中國航空業的國際化發展貢獻了重要力量。

馬琳女士不僅在業務上卓越，還是學有所成的傑出代表。她在航空領域深造多年，不斷充實自己。從2004年在上海財經大學獲得會計學學士學位，到2012年在香港國際工商學院獲得工商管理碩士學位，她始終秉持著「厚積薄發」的學術理念，將學習成果融入到實際工作中，為中國航空業的創新發展注入了新的活力。

馬琳女士的成功經驗和獨特視角，為她在國際航空領域發揮引領作用創造了條件，也在國際舞臺上獲得廣泛認可。在國際化的今天，中美兩國航空產業的交流與合作更加緊密。馬琳女士這樣的專業人士有望在中美航空交流中發揮關鍵作用。她的航班時刻管理經驗和航空資源配置理念，將為美國航空業的運行和管理提供有益啟示。尤其在航班時刻優化、次級市場配置和航班資源整合方面，她的專業見解必將為美國航空產業帶來新的思路和方法。

香港 航線

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