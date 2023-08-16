紅人歸天然草本補充療法 幫助女性延緩更年期

隨著女性更年期的到來，女性生理和心理都將接受巨大考驗。19年來，紅人歸天然草本補充療法贏得了醫學 專家和權威機構的一致推薦，在北美、歐洲、亞洲、澳洲 等幾十個國家獲得了一致好評，受益的女性朋友們不計其數。

目前世界上普遍推行的延緩女性更年期的方法大致為激素替代療法、精神療法以及天然草本補充療法。幾十年來，藥物雌激素替代療法一直是許多更年期婦女的救星，甚至被眾多醫生和科學家們描述為能永葆青春的靈丹妙藥。但美國國家衛生研究院的一項為期五年的研究報告顯示：長期使用藥物雌激素替代療法弊大於利。根據研究顯示，單獨使用藥物雌激素超過五年將增加引發乳癌(26%)、心臟疾病(29%)、中風 (41%)與膽囊疾病的風險，子宮內膜癌發生率增加5-7倍，這,使人們對多年來的雌激素治療法望而卻步，很多人反過頭來去找天然的食品與草藥，希望從中找到替代品。

美國另一項最新科學研究實驗還表明，吃植物性來源的荷爾蒙和化學成分的荷爾蒙一樣，都會有副作用，同時也增加患各種癌癥和心血管疾病的風險，因為植物性荷爾蒙像大豆異黃酮等都是補充的原理，而不是由自己體內產生的。人每天每時分泌荷爾蒙的水準都不一樣，如果每天固定刺激，就容易讓乳房和子宮受體過度刺激而轉變成癌癥。

要緩解女性更年期癥狀並保持美麗依然，最根本的措施就是要雙向調節體內激素，避免雌激素的減少。雌激素是依靠女性卵巢分泌而來，因此前提就是要啟動衰退的卵巢功能。目前世界各國最為推崇的天然草本補充療法就是以此為根本，能夠明顯恢復和強化卵巢機能，調節體內雌激素分泌水準，從而消除更年期的相關癥狀，從根本上解決問題。

紅人歸膠囊（Sangel）不含任何激素，內含其獨有的「SAG」。SAG能啟動並恢復分泌卵泡和雌激素的能力及水準，從而快速恢復女性自身的雌激素分泌，使體內雌激素——內分泌水準重新回到平衡。

紅人歸膠囊能夠從根本上營養卵巢、修復卵細胞功能、恢復旺盛的雌激素分泌能力，是集調理、預防、美容為一體的高檔保健食品，也是加拿大 衛生部唯一批準的用於女性更年期的產品。加拿大衛生研究院十幾年質量療效追蹤，確認紅人歸膠囊是目前世界範圍內最安全、最有效、最科學的產品。

紅人歸膠囊針對以下癥狀最有效：閉經、痛經、月經不調等經期綜合癥；頭暈目眩、註意力不集中、失眠 健忘、情緒緊張等癥狀；潮熱、出汗、胸悶、心悸、氣短等癥狀；皮膚乾燥、彈性減退、光澤消失、皺紋增多等癥狀；脫髮、色斑、老年斑等癥狀；性慾衰退、陰道分泌物減少、性交時出現疼痛感等癥狀。

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