我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／川普4大刑案纏身、中國蓋牌青年失業率

幾乎趕上科技業 UPS送貨司機年薪漲至17萬

宏冠正大保全公司 執照安裝各類防盜系統

紐約訊
宏冠正大保全為您提供最好的監控防盜報警系統方案。
宏冠正大保全為您提供最好的監控防盜報警系統方案。

宏冠正大保全公司是NFPA會員，擁有NY、NJ、CT州政府防火防盜安裝執照；紐約市消防局認可火警設計、安裝、維修、年檢；專精防盜、防火、閉路電視監控、電鎖對講系統等，歡迎洽詢。

作為一家創新的技術驅動型公司，為技術中斷、融合產品和服務以及眾多的物聯網（IoT）提供解決方案，以實現關鍵的大規模行銷，降低價格和公眾接受度。該公司為垂直市場提供各種電子系統解決方案，自成立以來擁有超過3500名滿意客戶群體，保留率為97％，其中80％的客戶是公司企業。

Ameritech Systems為您的住所安裝、維修和監控防盜報警系統。近日，盜竊和搶劫案子日益增多，幸運的是，警報系統可以通過阻止入侵者和盜賊進入您的家庭或企業，來顯著降低此類入侵的可能性。警報系統發出刺耳的噪音，以應對當前和即時的危險。大聲警報的其他優點包括能夠提醒鄰居和旁觀者，甚至可能使現場入侵者受到驚嚇。警報系統可以阻止潛在的小偷，這種電子安全解決方案非常有效且通常易於使用，是一種為房主和商業運營商提供的流行方式。此外，還將安裝和維修感測器以保護您的安全。感測器是報警系統的核心，這些敏感設備檢測到環境中的快速變化。例如，窗戶打開或玻璃破碎，這些變化表明存在侵入或破壞安全性。該資訊被發送到警報系統的控制器，控制器通知中央監控站。一旦安裝了高品質的報警系統，客戶就可以選擇是否需要監控。如果選擇這項服務，報警系統將連接到遠端中央監控站，該監控站接收報告被監控區域狀況的信號。

Ameritech Systems為任何規模的專案提供特定的火災風險評估、價值工程設計和規範服務。其團隊包括消防工程師、具有豐富經驗的消防顧問，以確保提案和專案設計合理，並且能夠提前滿足各種要求。Ameritech Systems特別注意確保所有消防系統的安裝、服務工作，僅由公司自己的執照技師、原廠培訓和NICET認證的專業人員完成，不會分包任何安裝工程。而現場技術人員和管理人員平均擁有10年以上的防火保護經驗，確保消防系統安裝達到最高的品質和效率，並在預算範圍內按時完成。

該公司的UL列出的火災監控中心站，最大限度地提高了防火性能。火災報警系統通過警告中心站，可以幫助您和消防部門建立聯繫，為您提供最好的全方位保護。宏冠正大保全公司地址：131-35 31st Ave. 2FL, Flushing, NY 11354；電話：(718)353-0477，外州1-866-690-9988；或上網www.Ameritechsystems.net。

檢測 紐約市 預算

上一則

紐約華埠哥倫布公園命案 死者嫌犯皆為華裔遊民

下一則

法拉盛阻罪項目 擴大至全皇后區

熱門新聞

根據警方提供的照片，陳彥鈞在逃離醫院時穿著一件純白色的T恤和淺棕色褲子，手腕上仍然帶著醫院手環。(市警提供)

250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人

2023-08-10 16:20
法拉盛涉嫌性侵的華裔醫生程志指控強姦、性侵、非法監視等50項罪名，受害者稱再也不想生病就醫。（取自doximity網站）

遭華裔狼醫性侵「失去知覺 痛苦醒來」 她再也不想就醫

2023-08-10 06:57
一名亞裔留學生遭遇租房騙局，被騙搬往虛假住址，損失1800元。(范先生提供)

專詐留學生 紐約再現網路合租騙局…亞裔生損失1800元

2023-08-10 07:23
華裔一家四口在地鐵內遭三名非洲裔少女謾罵和攻擊，一人被捕控罪，但未控仇恨犯罪。(視頻截圖)

地鐵上攻擊華裔家庭 非裔女自首 排除仇恨犯罪

2023-08-10 10:01
12日上午雨後法拉盛。(記者劉梓祁／攝影)

暴風雨威脅紐約市 或有冰雹和龍捲風

2023-08-12 17:26
最快於下周將有1200戶無證客家庭遷出紐約，安置到上州的13個庇護點。(市長辦公室提供)

1200戶無證家庭 最快下周遷出紐約市 安置到上州13個庇護點

2023-08-12 07:27

超人氣

更多 >
7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖

7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖
好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚

好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚
4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢

4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢
加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現
罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多

罐頭沙丁魚對人體健康嗎？營養專家說好處多