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香港美心月餅2023快樂團圓 美東代理華隆有限公司各大超市全面上架

紐約訊
月餅巨擘香港美心月餅 2023 年中秋月餅代言人、歌影天王─郭富城。
月餅巨擘香港美心月餅 2023 年中秋月餅代言人、歌影天王─郭富城。

2023年中秋佳節，月餅巨擘香港美心月餅隆重宣布特別邀得歌影天王郭富城，出任品牌全球代言人，雙方共同演繹植根於香港、堅持傳統又不斷創新的理念，為全球華人市場帶來最熟悉又新穎別樣的中秋味道。百分百香港製造的美心月餅，一直堅持選用上乘的材料，傳承傳統味道之外亦不斷創新，用心製作一系列不同口味的月餅產品。

影片來源：youtube/美心食品 Maxim’s Products

堅持香港製造的香港美心月餅，比匠心更用心專注做好每一個細節，打造出全球聞名及推崇的美心「雙黃白蓮蓉月餅」及「雙黃蓮蓉月餅」等皇牌產品，白蓮蓉細滑醇香，黃蓮蓉甘醇香滑，每一顆上等湘蓮都經過精挑細選，浸泡，熬煮而製，妙配晶瑩鹹蛋黃，傳承中秋味道。新包裝貫徹富有神話故事特色，圖案更突顯嫦娥在月亮上的動態，格調高雅。

除了大家熟悉的傳統口味，當然還有美心首創的「流心奶黃」，以獨有「雙重烘焗」方法製作，鹹蛋黃預先烘焗，再融入奶黃餡焗製，蛋香椰香因此完美融和。濃滑奶黃夾著甘沙鹹蛋黃，以美心獨家首創的「流心技術」，無需加熱，切開後色澤金黃的香滑奶黃，自然由心流出，啖啖從心回味。

傳統月餅都要保持創新，美心月餅獨家首創「拔絲蓮蓉月餅」，香氣、味道、口感進一步提升，美味升級令人無法招架，濃濃蛋黃與清香蓮蓉完美結合。切開後內餡可以拉出幼滑蛋黃絲，玩味十足。換上新包裝設計的禮盒為 6 件裝，用色採用了年輕一族喜愛的簡單精緻的元素，體現了拔絲蓮蓉月餅與傳統月餅的不一樣。在中秋，讓拔絲蓮蓉月餅拉近你與摯愛的距離，感受零距離的團聚時刻。

香港美心月餅為追求健康生活的人士，以糖醇代替砂糖，沒有添加任何色素及防腐劑。「減糖蛋黃白蓮蓉月餅」在今年包裝上更突出，蓮蓉醇香味純，在保留傳統風味的同時，亦滿足健康的需求，適合糖尿病病人及需謹慎攝取糖份的人士食用，滿足不同口味的喜好，滿載中秋愉悅的味道。

此外，今年香港美心月餅全新推出「貓山王榴槤軟心月餅」，更為軟糯可口，帶來嶄新滋味。全新榴槤系列均 100%嚴選馬來西亞貓山王榴槤肉，天然樹上完熟，味道更香濃，口感更幼滑富層次，不容錯過。美心榴槤系列另有「貓山王榴槤冰皮禮盒」和「榴槤冰皮貓山王 D-24 mini 4」，都是每年榴槤愛好者引頸企盼的餅品。

美心冰皮月餅，首創將水果蓉加入餅皮，無論內外都充滿果香味，搭配多種顏色，帶來嶄新的冰極觀感和滋味。以歐洲進口水果蓉加入冰皮，果香更香濃，清新滋味，滿載驚喜，帶你進入森雪國度。首選禮盒為「冰皮七星伴明月」冰皮系列中的旗艦禮盒，以楊枝甘露作為「明月」，更有香甜芒果、藍莓二重奏，粉紅番石榴杏果等人氣「七小星」；「粒粒初雪」和「森雪果園」設計以白色和粉色系為主調，彷如置身雪地之中，包括香甜芒果，特濃純朱古力，士多啤梨和芝麻花生等多款口味。

今年，「雙黃白蓮蓉月餅」、「雙黃蓮蓉月餅」、「流心奶黃月餅」和「拔絲蓮蓉月餅」都榮獲2023年世界評鑑大會金獎的香港美心月餅，各款月餅現已全到貨。商家行號訂購，請洽詢香港美心月餅美東代理華隆有限公司，電話：201-604-8899。

香港 糖尿病 華人

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