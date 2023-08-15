紐約靜安寺9月2日舉辦盂蘭法會 祈願先人蒙佛接引登極樂庇佑子孫

法拉盛靜安寺鬧中取靜，莊嚴肅穆清幽，寺內設八千多個靈灰甕龕位供挑選安奉先人靈灰。圖為頂樓觀音台。

每年農曆七月的盂蘭節，又稱為中元節，這習俗是由佛教、道教加上東亞宗教及民間信仰習合而成。法拉盛 靜安寺訂於九月二日(星期六)舉行盂蘭法會，由佛教高僧引領，為大佛及祖先敬香頌經，祈願先人消除業障、早登極樂，庇佑家宅子孫平安。

盂蘭節的起源與漢譯《佛說盂蘭盆經》中的“目連救母”故事有關，故事所傳遞以報答親恩的孝道精神，與中國傳統的倫理綱常所主張的“孝悌為本”觀念契合，得以在民間流傳至今。盂蘭節其祭祀活動的核心是通過向祖先或亡魂祭拜、施食，使幽魂得到安撫，藉以庇佑家宅平安。

位處法拉盛王子街上樓高五層的靜安寺，於繁華的紐約市 區鬧中取靜，寺內裝潢莊嚴肅穆，環境清幽宜人，佛像慈悲端莊；傾聽悠揚佛號，敬奉一柱清香，在莊嚴的寺內修身理性以到達新的境界。靜安寺每一層樓、每個區域均由名家精心設計完成，人性化的區域劃分可以滿足不同家屬與個人的需求。

靜安寺內總共設有八千多個靈灰甕龕位，不同樓層區域和方位高低座向均有不同價位，從$6,300至$16,800不等。一樓牡丹堂(Peony Hall)、二樓春蘭閣(Orchids Pavilion)、三樓梅花園（Garden of Plum Blossom）、頂樓觀音台（Lotus Terrace）。

採用純正黃銅鑄造的靈灰甕，甕背均刻有「慎終追遠」四字，正面用以雕刻先人的名字。靈灰壽龕分有單人(12英寸x12英寸x12英吋)、雙人（12英寸x24英寸x12英吋），每個龕位鋼鑄框架均有金色花卉雕塑 、鑲嵌潔淨玻璃，精工雕琢、品觀俱佳。選擇一個尚好的位置的靈灰壽龕配上一個特別設計與製造精良的靈灰甕，就是對先人最大的敬意！也使得家人和良心得到無限的安慰。

靜安寺盂蘭法會定於九月二日（星期六）下午一點三十分舉行，屆時將恭頌《佛說盂蘭盆經》及佛前普施，供養三寶布施十方，可謂功德無量！當天除了高僧誦經，法會敬設消災超度牌位，包含一份附薦金銀及衣包，法會後將統一由高僧於靜安寺內化寶爐焚燒化度，祈願先人蒙佛接引、早登極樂。每個超度牌位$60，名額有限，敬請各位善男信女及有意願的僑胞朋友儘早致電靜安寺(866)328-6638諮詢預訂，額滿為止。

靜安寺每天上午九時至下午六時，地址：35-22 Prince Street, Flushing, NY 11354(靠近北方大道)，欲了解靈灰龕位、先人牌位等服務詳情請至電洽詢預約，歡迎瀏覽網頁：jingan-temple.org/ny/。