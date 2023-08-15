富康醫療推動「安寧療護」華人社區教育免費講座

富康醫療多元化市場副總裁連雯珊介紹富康醫療安寧療護服務。

近百名民眾8月7日參加由富康醫療「安寧療護」(VNS Health Hospice Care)在華埠 社區中心的免費專題講座，富康醫療積極推動「安寧療護」華人 社區教育 ，鼓勵華人以開放的心態探討生命末期的議題，以提昇生命末期療護與服務品質。

富康醫療多元化市場副總裁連雯珊表示，富康醫療擁有130年照顧紐約人生命各個階段的經驗。於1983年，富康醫療成為美國最早提供安寧療護的家庭護理組織之一。如今是唯一一家可為紐約市五大區的患者提供安寧療護服務，亦是紐約州規模最大的安寧療護服務機構。於2022年，富康醫療安寧療護為超過 6,100名患者提供服務，平均每天照療1,229人。透過富康醫療安寧療護，大多數患者能夠在最舒適的地方（即家裡或任何他們稱之為家的地方)治療。富康醫療安寧療護關懷團隊由醫生、護士、社工、護理員、心靈輔導師、哀傷輔導師和志願者組成，有說中文的專業團隊，為患者和家人盡可能舒適和有意義地度過生命的餘暉。安寧療護服務通過廣泛的服務提供富有同情心的全面護理，包括疼痛和症狀管理，為患者和和家屬提供情感和精神支援，改善患者的生活質量，減少住院和就診急症室的次數。安寧療護同時亦為照顧者和家屬提供指導，讓他們知道如何讓所愛之人感到舒適和安全，並為喪親和悲傷提供支援，獲得心靈的平靜。

連雯珊補充﹕安寧療護團隊提供7天24小時支援服務。在緊急情況下，患者不必前往醫院，富康醫療會指派護理人員到患者床邊，該護理人員會時刻與安寧療護醫生保持聯絡。如果在家中無法有效控制患者的症狀，安寧療護團隊可以使用醫院和療養院的住院床位進行治療。只要情況允許，患者病情穩定後即可回家。連雯珊亦指出，安寧療護轉介容易。一般來說，如果患者的醫生認為他們在沒有針對疾病的治療的情況下可以生存大約6個月或以下，他們就有資格獲得安寧療護。第一步病人由家屬，醫院機構，工作人員，或社區醫生確認末期病患，評估病人的需求，在與患者及其家人討論並瞭解他們的意願後，醫生可以轉介至富康醫療安寧療護。當安寧療護醫生確認病患的情況適合後，安寧療護工作人員核實保險 覆蓋範圍，註冊護士聯繫病人和其家屬聯繫並確定護理目標，開始提供服務。

連雯珊提示，安寧療護由紅藍卡(Medicare)A部分、白卡(Medicaid)和大多數私人保險承保。這項福利 涵蓋安寧療護關懷團隊與患者生命有限的疾病相關的服務、藥物、用品和設備。保險計劃中可能存在共付額、共同保險或免賠額。安寧療護團隊將與患者、家屬、保險公司和其他資源合作，確保患者獲得所有可用的福利。

富康醫療多元化市場曾兆榮經理指出，富康醫療安寧療護七月重開位於上東城二大道近95街的安寧療護住宅(Shirley Goodman and Himan Brown Hospice Residence)，提供7天24小時全方位的臨終關懷服務。新裝修的住宅設有現場護理團隊和8間私人住宿。曾兆榮經理分享最近幫助一名90多歲華裔患者，安排接受安寧療護，並入住上東城安寧療護公寓。患者家屬感激富康醫療貼心安排，令患者於舒適的環境下安享晚年。

「安寧療護」華人社區教育將於9月25日（星期一）上午10時25分至11時30分由註冊臨床社工馮令威先生主講﹕社工提供的實質服務，消除對安寧療護的10個誤解和醫療護理預立指示的重要性，敬請社區民眾留意屆時親臨富康醫療華埠社區中心勿街七號或網上聆聽。詳情請致電 (212)619-3072或親臨華埠社區中心勿街7號。星期一至五，早上九時至五時。