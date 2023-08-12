美加美國際美容美髮學院 日前舉行12周年校慶暨23年畢業典禮

疫情後，美加美國際美容美髮學院首度舉行第十二周年校慶暨2020:-2023年畢業典禮。

位於曼哈頓西村的美加美國際美容美髮學院（Beauty Beauty International School），疫情 後於日前首度舉行第十二周年校慶暨2020-2023年畢業典禮，近60名畢業生與家長及眾多政商僑社領袖合共百多人列席，場面盛大隆重。

美加美國際美容美髮學院院長陳素華(Cindy Chen)表示，疫情期間該校照常授課，未曾耽誤學生學業。此次為2020至2023年畢業學生統一擴大舉辦畢業典禮，特邀第廿屆2023年度美國華裔小姐選美優勝者蒞臨觀禮，由選美主席何嘉琪率隊光臨；到場佳麗分別是冠軍5號劉曉菲(Faye Liu)、亞軍10號張盈盈(Rose Zhang)、季軍7號黎康怡(Kang Lai)以及友誼小姐9號梁瀟(Candice Liang)。

一併出席盛會的政商僑社領袖尚有前紐約州 眾議院副議長菲力士·奧提茲（Felix W. Ortiz）、紐約市議員李凱健（Ari Kagan）辦公室亞裔事務主任馮麗華（Ángel Fung）、紐約州美容考試主考官劉貞子與張安娜、中國重慶梓韻國際美業公司藝術紋繡美妝導師劉麗君、華策會人瑞中心主任伍寶玲及五位副主任、美國都斛同鄉總會理事長暨金灣地產公司老闆陳偉雄、美國都斛同鄉總會主席黃偉明、翁氏集團ADJ護理公司董事長翁繡眉、布碌崙 華人社區服務中心總裁伍燕珊、國際獅子會紐約法拉盛分會20-K1區會長戚本潔、布碌崙餐飲協會會長Sandy Ma、SMC Stone董事長代表司徒莫素（Susan Zeto Chao）、三二一西藥房（Carehart Pharmacy）合夥人暨藥劑師張浚雄（Steven Truong）、新娘之家老闆馬翁玉蘭（Nancy）、21世紀美容集團董事長雪莉（Sherry音譯）、Philosophy Hair Salon老闆Katie Yip以及富邦基金會會長暨三江公所元老傅先清夫婦（David Fu & Cindy Fu）等。以上諸位嘉賓共同見證該學院頒發優秀教師獎給Charlene Williams、Tiffany Pham、Qina Tan、Emily Luu、Chi Hong Kong (Steve)，頒發優秀員工獎給Michelle Liu、Qixin Weng、Feng Yi Yu，頒發優秀學生獎給Seana Howdard、Nandy Quitcon、Astly Yeboh、Shan Yan Li等。

2011年，該院校經教育廳立案，持有紐約州政府執照，招收各族裔學生，外州學生可來紐約轉學或轉牌照。美加美所開課程主要有美容美髮指甲全科班(1,000小時)、美容專業牌照班(600小時)、美甲專業牌照班(250小時)、脫毛專業牌照班(75小時)，還有精美眼睫毛班、美甲彩繪班以及藝術紋繡課程。