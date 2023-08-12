國寶十二生肖黃金鈔王驚豔紐約　首次連袂三大生肖國畫巨匠權威雕製

60枚「國寶十二生肖黃金鈔王」，彙聚萬千藝術精華，完美呈現國寶及十二生肖的國粹精華！

中華民族的生肖文化源遠流長，是彌足珍貴的傳統民俗文化，蘊含了中華民族的智慧與憧憬，飽含了百姓對幸福生活的嚮往與吉祥福喜的寄託之情。為了向全世界弘揚中華民族優秀傳統生肖文化，傳承中華民族藝術瑰寶，國家首次破例將故宮十二生肖、十二生肖獸首、齊白石十二生肖、徐悲鴻十二生肖、方楚雄十二生肖結合故宮館藏國寶文物為題材圖案，由上海第一造幣廠權威打造出首套60枚「國寶十二生肖黃金鈔王」，彙聚萬千藝術精華、鑄就中華巋然氣魄，完美呈現國寶及十二生肖的國粹精華！

近日，由二十多位錢幣專家耗時三年，經設計、校稿、審核、打樣、定版、製版等繁雜工序，由上海第一造幣廠特別權威雕製的「國寶十二生肖黃金鈔王」終於如期面世，驚豔全球。它是國家破例首次將故宮十二生肖、十二生肖獸首、齊白石十二生肖、徐悲鴻十二生肖、方楚雄十二生肖連袂，結合故宮館藏國寶文物為題材，耗用60.5克純黃金，採用世界最先進的創新高密度鐳射雕刻制鈔技術，結合國際最先進的票面色彩移印技術，金鈔薄至1毫米，精工鑄造、金光燦燦、精美絕倫。這樣的工藝是第一次，也將是最後一次，具有特別的文化歷史意義和極高的收藏價值。

縱觀各國，只有遇到極其重大事件才發行的最稀有黃金紀念鈔，遠比普通流通紀念鈔稀有得多，價值高得多。當初大家徹夜排隊只為搶到一張世界第一枚奧運 鈔，果真3年後漲了630倍，第二天就有人以100元/張一次收購1000張，如今淨賺620萬。全球第一套「國寶十二生肖黃金鈔王」是奧運鈔發行量的1/300，其價值可想而知！

國寶十二生肖黃金鈔王共60枚，由官方特許發行，每套均配有收藏證書、監製證書、防偽證書、出品證書、黃金檢測 證書等。統一發行價：4500美元/套，紐約配額發行20套，數量極少，敬請電話預約！紐約發行準線：516-642-3541，唯一發行地址：法拉盛 喜來登酒店七樓Emerald Room,

Sheraton Laguardia East Hotel, 135-20 39th Avenue, Flushing, NY 11354。